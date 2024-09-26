Недавнее утверждение Сенатом закона о защите детей от всех форм насилия подтверждает приверженность Узбекистана защите своих самых молодых и уязвимых граждан. Но, как и в случае с любым законом, его сила заключается не только в принятии, но и в его реализации, пишет в своей колонке Антония Людеке, глава отдела защиты детей представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане. В преддверии Глобальной конференции министерств по искоренению насилия в отношении детей Узбекистан может взять на себя национальное обязательство, которое соответствует закону и ускоряет его реализацию.

Во всем мире наблюдается импульс к искоренению насилия в отношении детей. Так как до достижения Целей устойчивого развития к 2030 году осталось шесть лет, правительства, гражданское общество, агентства ООН, академические круги и частный сектор усиливают национальные действия для достижения глобальных целей, направленных против насилия. Запланирован ряд мероприятий, включая Глобальную конференцию министерств по искоренению насилия в отношении детей в Боготе, Колумбия, в ноябре. Она станет важным событием для стран, подтверждающим их приверженность искоренению насилия в отношении детей и готовность принять конкретные меры по ускорению прогресса в достижении Цели устойчивого развития 16.2 («Положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и всем формам насилия и пыток в отношении детей»).

Хотя большинство стран ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребёнка, в которой есть статьи о защите детей и несколько положений, касающихся насилия, эта проблема остаётся глобальной. Насилие происходит дома, в школах, сообществах и, в последнее время, в интернете — к сожалению, часто от рук тех, кому дети обычно доверяют. Оно распространено в различных формах.

Оно проявляется в виде физического, сексуального и психологического насилия над детьми. Однако явление насилия в отношении детей часто неверно истолковывается как частная семейная проблема. Это ограниченное понимание заставляет многие сообщества пренебрегать защитными мерами, полагая, что они нарушают автономию семьи или культурные нормы.

Равным образом насилие является сложной проблемой, подпитываемой множеством взаимосвязанных факторов, включая глубоко укоренившиеся социальные и гендерные нормы и дисбаланс сил. Поэтому крайне важно, чтобы глобальный призыв к действию означал приверженность международного сообщества согласованному, многостороннему подходу к прекращению насилия в отношении детей. Однако глобальные действия успешны только тогда, когда они основаны на усилиях стран.

Узбекистан заслуживает похвалы за демонстрацию политической воли и проведение реформ по борьбе с насилием в отношении детей. Важным событием в данной сфере стало недавнее утверждение Сенатом Олий Мажлиса закона о защите детей от всех форм насилия. Эта монументальная веха в защите прав детей демонстрирует приверженность Узбекистана защите своих самых молодых и уязвимых граждан.

Данный закон закладывает основу для будущего, в котором каждый ребёнок в Узбекистане будет свободен от насилия, эксплуатации и жестокого обращения. Но, как и в случае с любым законом, его сила заключается не только в принятии, но и в его реализации.

Обязательство: переход от законодательства к реализации

В преддверии Глобальной конференции министерств страны призваны представить обязательства до 25 октября. Узбекистан может воспользоваться этой глобальной возможностью чтобы взять на себя национальное обязательство, которое соответствует закону и ускоряет его реализацию. Весомое обязательство может быть сосредоточено на трёх ключевых областях прорыва, определённых для глобальных действий:

Поддержка родителей и опекунов: Узбекистан мог бы взять на себя обязательство обеспечить всеобщий доступ к программам поддержки родителей, которые предотвращают насилие и пренебрежение, одновременно поощряя заботливый уход. Это способствовало бы тому, чтобы родители и опекуны по всей стране получили обучение и ресурсы, необходимые им для воспитания детей в безопасной, любящей среде.

Безопасная и благоприятная школьная среда: Узбекистан мог бы взять на себя обязательство интегрировать программы позитивной дисциплины и анти-буллинга во все программы подготовки учителей к 2025 году. Это не только защитит детей от насилия в школах, но и создаст образовательную среду, в которой дети будут чувствовать себя в безопасности и получать поддержку.

Службы реагирования и поддержки: Узбекистан мог бы взять на себя обязательство создать многопрофильные группы в каждом районе для предоставления ориентированных на ребёнка и учитывающих гендерные аспекты услуг жертвам насилия, включая здравоохранение, правосудие и социальную поддержку. Это обязательство гарантировало бы для всех детей доступ к уходу, необходимому им для восстановления и процветания.

Эти обязательства не только продемонстрируют лидерство Узбекистана на мировой арене, но и предоставят чёткую дорожную карту для превращения закона в реальную защиту детей.

Личный призыв к действию: почему это важно для меня

Как человек, посвятивший годы работе в сфере защиты детей, я видела как разрушительные последствия насилия в отношении детей, так и преобразующую силу эффективных вмешательств. Я считаю, что каждый ребёнок — независимо от того, где он находится — заслуживает права расти в безопасной и благоприятной среде.

Работа в этой области научила меня, что законы, если они правильно соблюдаются, могут принести надежду и безопасность бесчисленному количеству детей. Принятие этого закона является значительным шагом вперёд, и я чувствую себя как профессионально, так и лично заинтересованной в том, чтобы увидеть его полную реализацию. Это даёт мне надежду, что у детей в Узбекистане будет больше шансов жить без страха перед насилием и жестоким обращением.

Призыв к действию: защита будущего наших детей

Приверженность Узбекистана прекращению насилия в отношении детей является моральным императивом. Закон дал нам инструменты, необходимые для защиты детей, но от нас зависит, сможем ли мы эффективно ими распорядиться. Мы должны действовать сейчас, безотлагательно и решительно, чтобы обеспечить реализацию закона по всей стране и чтобы каждый ребёнок, независимо от того, где он живёт, был защищён от насилия.

Предстоящая Глобальная конференция министерств представляет собой идеальную возможность ещё раз подчеркнуть национальную приверженность Узбекистана. Приняв это смелое обязательство, Узбекистан может вдохновить другие страны последовать его примеру и убедить, что вместе мы можем сделать мир более безопасным местом для всех детей.