Комплекс, включающий Международный научно-исследовательский центр имени Алишера Навои, Музей литературы и Национальный центр макома, в Новом Ташкенте спроектировало всемирно известное бюро Zaha Hadid Architects. Об этом говорилось на презентации у президента Узбекистана Шавката Мирзиёев 26 сентября.

«Будущий комплекс заслуживает внимания своим уникальным дизайном и функциональностью. В нем искусно сочетаются эстетика и комфорт, сооружение гармонично вписывается в окружающую среду», — сообщила пресс-служба главы государства.

Фото: Пресс-служба президента.

«Ожидается, что благодаря этим особенностям комплекс станет одним из центров притяжения международного туризма», — отмечается в сообщении.

В начале апреля Шавкат Мирзиёев запустил строительство первых объектов в Новом Ташкенте: кампусов Университета «Новый Узбекистан» и Ташкентского государственного педагогического университета, Национальной библиотеки, Национального театра, а также «уникального комплекса духовности», состоящего из Международного научно-исследовательского центра, Музея литературы, школы творчества имени Алишера Навои и Национального центра макома.

«Не случайно строительство нового города начинается с обителей знаний и духовности. Они станут основой и образцом в формировании просвещённого общества», — заявил тогда он.

Бюро Zaha Hadid Architects было основано известным архитектором Захой Хадид в 1979 году с главным офисом в Лондоне. Компания выполнила около 1000 проектов почти в 45 странах. Среди самых известных проектов — Центр Гейдара Алиева в Баку, Национальный музей искусств XXI века (MAXXI) в Риме, Лондонский центр водных видов спорта для Олимпийских игр 2012 года, Центр современного искусства Розенталя в Цинциннати, Оперный театр в Гуанчжоу и другие. После смерти Захи Хадид в 2016 году бюро руководит её партнёр Патрик Шумахер.

На презентации заместитель хокима столицы Шароф Рахманов представил президенту проект создания рекреационной зоны на участке протяжённостью около 6 км на побережье реки Чирчик между «старым» и Новым Ташкентом.

Кадр передачи канала «Узбекистан 24».

Набережная Чирчика — одной из «точек роста Нового Ташкента» — будет благоустроена и озеленена, будут построены гостиницы, оздоровительные и развлекательные заведения, говорится в сообщении пресс-службы президента.