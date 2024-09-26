Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов выступил на общих дебатах 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы наблюдаем эскалацию потрясений во многих частях мира. Призываем всех к более тесному глобальному сотрудничеству в решении насущных проблем, таких как изменение климата, бедность, технологическое неравенство. Приверженность целям устойчивого развития и активная роль в содействии миру и стабильности в Центральной Азии останутся нашими ключевыми приоритетами», — отметил министр в своём Telegram-канале.

В этой связи Узбекистан предлагает:

реформировать международную финансовую систему для расширения прав и возможностей развивающихся стран;

обеспечить безопасные, доступные цифровые технологии для всех;

международное сотрудничество в борьбе с изменением климата, особенно в уязвимых регионах Центральной Азии;

расширение прав и возможностей женщин и молодёжи;

объединить наши усилия по борьбе с терроризмом и коррупцией;

расширение транспортных коридоров и экономических связей в Центральной Азии и за её пределами;

расширение Образовательного центра для граждан Афганистана в Термезе до Глобального учебного центра.

Фото: МИД.



Служба новостей ООН приводит некоторые цитаты из выступления Бахтиёра Саидова.

Последствия изменения климата

Температура воздуха в Центральной Азии растёт быстрее, чем в среднем по миру. Это создаёт серьёзные риски для продовольственной и энергетической безопасности. Уровень обеспеченности водой на душу населения в регионе за последние несколько десятилетий сократился вдвое.

Катастрофа Аральского моря продолжает оказывать крайне негативное воздействие на экосистемы всех государств региона. «Мы призываем международное донорское сообщество расширить проекты в регионе Приаралья, направленные на смягчение разрушительных последствий этой катастрофы», — отметил министр.

Он напомнил, что Аральское море стало первым регионом в мире, которому ООН предоставила статус Зоны экологических инноваций и технологий. «Наш передовой опыт мог бы принести пользу другим странам, которые сталкиваются с аналогичными проблемами», — сказал он.

Глобальные вызовы и роль ООН

Войны и конфликты, тройной планетарный климатический кризис, ухудшение состояния мировой экономики, рост социального неравенства и технологического разрыва затрагивают все без исключения страны, заявил глава МИД Узбекистана.

В этом контексте он призвал сохранить огромный потенциал многостороннего сотрудничества, выработанный десятилетиями в рамках ООН и других международных организаций.

«Мы твёрдо убеждены в том, что Организация Объединённых Наций должна и дальше играть центральную роль в решении глобальных вызовов XXI века», — добавил Бахтиёр Саидов.

Действия на национальном уровне

Министр подчеркнул, что решение глобальных проблем на национальном уровне имеет важное значение для поддержания стабильности и благополучия населения любой страны.

«Последовательная реализация Целей в области устойчивого развития определена президентом нашей страны в качестве краеугольного камня государственной политики Узбекистана», — сообщил он.

В последние годы, по его словам, Узбекистан добился значительного прогресса в сокращении бедности, улучшении доступа населения к образованию, переходе к «зелёной» экономике и продвижении гендерного равенства. «У нас ВВП вырос более чем в два раза, а уровень бедности снизился до 11%», — сообщил глава МИДа.

Права женщин

Расширение прав и возможностей женщин и девочек является ключевым компонентом государственной политики страны, отметил министр. По его словам, Узбекистан добился заметного прогресса в обеспечении гендерного равенства, войдя в пятёрку ведущих стран по этому показателю.

Региональное сотрудничество

Центральная Азия остаётся главным приоритетом во внешней политике Узбекистана, заявил министр. Сегодня, сообщил он, регион твёрдо нацелен на подключение к основным мировым рынкам и оживление Великого шёлкового пути.

«Афганистан — неотъемлемая часть Центральной Азии»

«К сожалению, международное сообщество не смогло принять меры, способные переломить сложную ситуацию в Афганистане», — отметил глава МИДа. Узбекистан, по его словам, проводит «прагматичную политику» по отношению к соседу.

«Мы будем и впредь вносить свой вклад в экономическое восстановление Афганистана, развитие его транспортной и энергетической инфраструктуры», — заявил он.