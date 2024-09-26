Министерство иностранных дел России отреагировало на инцидент в школе №188 Чиланзарского района Ташкента, где завуч, заменявшая учителя русского языка, избила ученика 6-го класса в первый день испытательного срока.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста на брифинге 25 сентября, заявила, что ведомство «держит вопрос в поле самого пристального внимания».

«Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребёнку. Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны. В дружественных отношениях стратегического партнёрства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве», — сказала она.

«Должны приниматься последовательные меры, в том числе напоминающие общественности о благотворном влиянии многовекового использования русского языка в разных сферах нашего общения, взаимного обогащения в культурно-образовательном, научном и социально-экономическом плане», — добавила Мария Захарова.

Она также озвучила «настоятельную просьбу дать материалу в СМИ правовую оценку и в случае обоснованности — принять меры к виновнику жестокого обращения с ребёнком».

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы уже расследуют инцидент. С осуждением также выступила детский омбудсман Сурайё Рахмонова. «Лица, допускающие физическое насилие и неприемлемое поведение в отношении детей в образовательных учреждениях, не только должны освобождаться от должности или обязанностей, но и нести соответствующую ответственность по закону», — заявила она.

Как писала «Газета.uz», на появившемся в интернете видео видно, как после спора женщина, которая вела урок, дёргает мальчика за ухо, грубо толкает его к доске, бьёт по лицу и хватает за горло, затем несколько раз ударяет его головой о доску.

На записи (из-за плохого качества нельзя разобрать все слова) можно услышать, как педагог говорит: «На узбекском или на русском хочешь? Опусти руку… Невоспитанный, я тебе сказала, не играйся… Понял? Опусти руку… Общайся с учителем правильно… Невоспитанный, осёл…»

Мать ребёнка опубликовала пост в Facebook, в котором сообщила, что конфликт возник после того, как мальчик попросил педагога вести урок не на узбекском, а на русском языке. Позже публикация была удалена.