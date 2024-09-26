Водитель автомобиля Kia Stinger, весной сбивший пешехода в Сергелийском районе Ташкента, вышел на свободу. Это следует из решения суда, которое изучила «Газета.uz».

9 мая около 17:00 на территории автосервиса Avtotuning.uz (недалеко от аэропорта) 24-летний водитель А. Х. сбил 27-летнего основателя Instagram-страницы avtotuning_uz Д. К., который от полученных травм скончался по дороге в больницу.

На появившихся в социальных сетях видео было видно, что водители двух машин ехали наперегонки и одна из них сбила вышедшего на проезжую часть человека.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана — нарушение правил безопасности движения, повлёкшее смерть человека (наказывается лишением свободы до 7 лет с лишением определённого права).

Территория мастерской. Фото: Яндекс.Карты.



14 августа Сергелийский районный суд по уголовным делам приговорил водителя Kia, который работает сотрудником автосервиса Avtotuning.uz, к 3 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.

В решении суда отмечается, что водитель на скорости 60−70 км/ч, нарушив ряд Правил дорожного движения, сбил пешехода.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, покойный получил сочетанную травму, открытую черепно-мозговую травму, переломы свода и основания черепа с образованием осколков, ушиб головного мозга, кровоизлияния под оболочкой и в ткани головного мозга, закрытые тупые травмы грудной клетки и живота, закрытые переломы левой ключицы и двусторонние переломы рёбер, ушиб и разрыв лёгких, ушиб и разрыв петли тонкого кишечника, открытые переломы средней-нижней трети правой большеберцовой кости, закрытые переломы нижней трети левой большеберцовой кости, рвано-ушибленные раны головы, задней поверхности грудной клетки и другие травмы.

Адвокат подсудимого подал апелляционную жалобу. В ней он заявил, что суд первой инстанции не учёл отсутствие претензий со стороны представителя покойного, а также признание вины и раскаяние со стороны обвиняемого, который ранее не был судим и является единственным кормильцем в семье, и назначил тяжкое наказание.

Заместитель начальника отдела прокуратуры Ташкента М. Комилов просил суд не удовлетворять жалобу.

Однако судебная коллегия Ташкентского городского суда по уголовным делам под председательством судьи Музаффара Ахмедова на заседании 12 сентября приняла решение о вычете из срока наказания 4 месяцев и 2 дней нахождения под стражей и замене оставшихся 2 лет 7 месяцев и 28 дней лишения свободы на условное наказание с испытательным сроком на 2 года.

Подсудимому запрещено покидать территорию Узбекистана без разрешения надзорного органа и возложено обязательство уведомлять об изменение места проживания или учёбы, а также проходить регистрацию в органах внутренних дел.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была отменена, и он был освобождён из зала суда.