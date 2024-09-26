Завуч, избившая ребёнка в школе №188 Чиланзарского района Ташкента, привлечена к ответственности за ряд других правонарушений, сообщила пресс-служба детского омбудсмана Узбекистана.

О. Р. (1980 года рождения) 24 сентября в школе №204 Яшнабадского района, где учится её дочь (2010), вступила в конфликт с руководством школы, а также применила силу в отношении заместителя директора школы.

Когда её попросили соблюдать порядок в общественном месте, она повела себя «асоциально по отношению к сотрудникам Национальной гвардии и ОВД на территории школы, оказав активное сопротивление и не выполнив их законные требования», говорится в сообщении.





Отмечается, что всё это происходило на глазах у многих школьников. Сообщение проиллюстрировано фотографиями с камеры наблюдения и бодикамеры сотрудника Нацгвардии.





25 сентября Яшнабадский районный суд по уголовным делам признал женщину виновной в совершении правонарушений по статье 183 (мелкое хулиганство), части 1 статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника ОВД) и статье 197−5 (незаконное вмешательство в профессиональную деятельность педагогического работника образовательной организации или воспрепятствование выполнению его служебных обязанностей) Кодекса об административной ответственности. Ей назначено 7 суток административного ареста.

В пресс-службе детского омбудсмана напомнили, что по факту избиения ученика в 188-й школе ведётся доследственная проверка.

«Педагоги и преподаватели должны проходить специальное психологическое обследование перед назначением на соответствующую должность. Нельзя допускать к работе в образовательных учреждениях лиц с недостойным поведением, опасным для здоровья детей», — говорится в сообщении.

Напомним, завуч, заменявшая учителя русского языка, 23 сентября избила ученика 6-го класса в первый день своего испытательного срока. В управлении дошкольного и школьного образования заявили, что здоровье ребёнка удовлетворительное. Мать же школьника сообщила, что он отказывается идти в школу, где его заставили извиняться.

Комментируя тот инцидент, детский омбудсман Сурайё Рахмонова заявила: «Лица, допускающие физическое насилие и неприемлемое поведение в отношении детей в образовательных учреждениях, не только должны освобождаться от должности или обязанностей, но и нести соответствующую ответственность по закону».