Национальное агентство перспективных проектов (регулятор криптополитики в Узбекистане) ответило на вопросы, связанные с игрой Hamster Kombat и его криптоактивом HMSTR. В частности, в НАПП разъяснили, как узбекистанцы могут законно приобретать или продавать криптоактивы, прошедшие процесс листинга у подобного рода игр, как и где граждане могут осуществить операции с данными криптоактивами.

Как пишет Spot, токен, выпущенный разработчиками мини-приложения The Hamster Foundation, будет распределяться между 131 миллионом игроков. Общая эмиссия HMSTR составит 100 млрд токенов, из которых по итогам закончившегося 20 сентября первого сезона игрокам раздадут 60 млрд. О листинге (включения токена в биржевой список) Hamster Kombat уже объявили Binance, OKX, Bybit, Bitget и ещё несколько торговых криптоплощадок второго эшелона. Многие из них уже запустили предварительные торги HMSTR на своих премаркет-платформах.

Согласно данным портала Coinmarketcap, токен получил единый идентификатор крипто-активов (UCID) #32195. 26 сентября он поступит в оборот на криптобирже Binance.

Вместе с тем, согласно данным информационного ресурса coinmarketcap.com, данному токену присвоен «Единый идентификатор крипто-активов» (UCID) — № 32195, а также представлена информация касательно электронных платформ, на которых планируется проведение процесса листинга данного токена.

«Приобретать или продавать полученные токены „HMSTR“ можно будет только через национальных провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов, при включении их в котировальный лист крипто-биржи или торговую корзину крипто-магазина», — отметили в НАПП.

В агентстве предупредили, что такие токены являются высоковолатильными и, зачастую, они обесцениваются в короткий промежуток времени после листинга ввиду отсутствия полезной функциональности.

Кроме того, в Узбекистане на законодательном уровне установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов вне зависимости от вида или наименования криптоактива.

Граждан призвали быть бдительными и не доверять информации, полученной через неофициальные источники информации по проекту, а также не доверять лицам, предлагающим свои услуги по купле/продаже данных токенов, чтобы не стать жертвой мошеннических схем.

В июне НАПП сообщало, что за месяц в Узбекистане за нарушения в сфере оборота криптоактивов к ответственности (штрафам и аресту с изъятием или уничтожением смартфонов) было привлечено минимум 12 человек. В основном — за торговлю криптовалютой через биржу Binance, не имеющую лицензии в стране. В июне суд в Ташкенте назначил студенту Термезского государственного университета 10 суток ареста за продажу Notcoin с уничтожением его телефона Galaxy A30 и банковской карты.

Hamster Kombat — это приложение, которое предлагает пользователям примерить на себя роль директора криптобиржи и заработать токены, путём «тапов», сбора монет, прокачки пассивного дохода, разрабатывания собственной стратегии дохода, а также привлечения новых игроков. Источники издания The Bell, знакомые с разработчиками игры, сообщили, что одним из основателей кликера является российский IT-предприниматель Эдуард Гуринович. Отмечается, что «обороты» Hamster Kombat достигают нескольких миллионов долларов в день, а деньги поступают от рекламодателей.