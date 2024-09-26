За январь-август Узбекистан импортировал газ на 1,15 млрд долларов США, следует из отчёта о внешней торговле Агентства статистики при президенте, который изучила «Газета.uz».

Это в 5,7 раза больше (в стоимостном выражении), чем за первые восемь месяцев 2023 года, когда объём поставок составил 201,8 млн долларов. Это также превышает общий объём импорта газа в 2023 году (694,9 млн долларов).

В январе импорт «голубого топлива» составил 35,6 млн долларов, в феврале — в 3,7 раза больше, или 131,1 млн долларов, в марте — 193,5 млн долларов, в апреле — 102,6 млн долларов, в мае — 180,4 млн долларов, в июне — 166,3 млн долларов, в июле — 174,2 млн долларов, а в августе — 168,3 млн долларов. Физические объёмы поставок Агентство статистики не раскрывает.

Узбекистан также стал экспортировать больше газа, чем в прошлом году. Поставки достигли 404,8 млн долларов, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (377,9 млн долларов). В январе этот показатель составил 21 млн долларов, в феврале — 5,7 млн долларов, в марте — 18,7 млн долларов, в апреле — 6,9 млн долларов, в мае — 7,6 млн долларов, в июне — 181,5 млн, в июле — 81,7 млн долларов.

В августе объём экспорта составил также 81,7 млн долларов, что в 2,4 раза больше показателя за август прошлого года (36 млн долларов). Узбекистан поставляет газ в основном в Китай, а также в Кыргызстан и Таджикистан.

По данным Главного таможенного управления КНР, импорт узбекского газа с начала года составил 401,5 млн долларов, что на 4,8% больше восьмимесячного показателя 2023 года (383 млн долларов). В январе Китай импортировал газ из Узбекистана на 38,8 млн долларов, в феврале — на 18,6 млн, в апреле — 11,4 млн, в мае — 85 млн, в июне — 81,1 млн, в июле ­ 69,2 млн долларов. Физические объёмы также не раскрываются.

В августе импорт узбекского газа достиг 97,37 млн долларов, что на 25% больше августа 2023 года (77,83 млн долларов). Это максимальный месячный объём с октября 2022 года, когда был поставлен газ на 148,5 млн долларов.

Объём добычи газа за восемь месяцев составил 29,9 млрд кубометров, что на 4,6%, или на 1,46 млрд кубометров, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С октября 2023 года Узбекистан импортирует газ из России через территорию Казахстана в реверсном режиме. Сообщалось о планах вложить 500 млн долларов для модернизации магистральной газовой системы для увеличения объёмов импорта газа из РФ. Проект назывался важным в обеспечении энергетической безопасности страны, дополнительных объёмов газа для покрытия сезонных неравномерностей потребления и диверсификации гарантированных источников поставок этого топлива.