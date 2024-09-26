Против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса выдвинуты уголовные обвинения в рамках федерального расследования о коррупции, сообщает The New York Times. Впервые в истории города в совершении уголовных преступлений обвиняется действующий мэр.

В чем именно он обвиняется, пока не ясно, так как обвинительное заключение остаётся засекреченным, отмечает газета, но известно, что прокуратура расследует источники финансирования избирательной кампании Адамса, когда он баллотировался в мэры в 2021 году.

Расследование, в частности, сфокусировано на том, вступил ли Адамс и его помощники в сговор с правительством Турции для получения незаконных иностранных пожертвований во время его избирательной кампании и оказал ли мэр давление на пожарную службу, чтобы её представители одобрили введение в эксплуатацию многоэтажного здания турецкого генерального консульства на Манхэттене, несмотря на соображения безопасности.

По словам источников NYT, прокуратура также запросила информацию о связях Адамса ещё с пятью странами — Узбекистаном, Израилем, Китаем, Катаром и Южной Кореей. Почему прокуроры запрашивали данные об этих странах и контактировал ли с ними Адамс, неизвестно, пишет издание.

В видеообращении, опубликованным поздним вечером 25 сентября, Адамс заявил, что любые обвинения против него «полностью лживые». По его словам, он стал «целью» расследования, потому что «стоял на своём» ради жителей Нью-Йорка.

«Я буду бороться с этой несправедливостью всеми силами и духом», — сказал он, добавив, что продолжит руководить городом.