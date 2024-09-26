Постановлением президента Узбекистана от 24 сентября утверждена Программа неотложных мер, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха в Ташкенте.

Программа предусматривает следующие мероприятия:

разработка экологических мастер-планов Ташкента и каждого его района;

обеспечение всестороннего приоритета общественному транспорту под лозунгом «Город для пешеходов»;

создание на улицах с достопримечательностями зон, свободных от автотранспортных средств;

создание искусственных водоёмов в целях обеспечения умеренного микроклимата и положительного воздействия на качество воздуха;

установка современного пылеулавливающего и газоочистного оборудования и замена устаревшего на промышленных предприятиях.

Современная система мониторинга качества воздуха

Программой намечено осенью следуюшего года оборудование подразделений Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата 30 газоанализаторами для определения уровня качества воздуха.

Для столицы в 2025—2026 годах будет приобретено 25 новых автоматизированных станций фонового мониторинга, что позволит охватить всю территорию города.

Следующим летом в 20 местах в Ташкенте намечено установить мониторы и табло для оперативного отображения информации о качестве воздуха и погоде.

В течение следующих двух лет будут закуплены станции мониторинга воздуха в охранных зонах промышленных предприятий Ташкента и столичной области I категории влияния на окружающую среду. Эти же предприятия будут оборудованы пылеулавливающими и газоочистными установками.

Вокруг 173 промышленных предприятий I и II категорий в Ташкентской области и 30 предприятий в столице будут созданы «зелёные пояса» с высадкой 1,3 миллиона и 300 тысяч саженцев деревьев соответственно.

При объявлении штормовых предупреждений в связи с неблагоприятными погодными условиями на крупных предприятиях и организациях будет вводиться временное сокращение производственной мощности (кроме предприятий с особым режимом и стратегических объектов) — от 15% до 60%.

Теплицы, обогреваемые углём, в течение следующего года должны быть оснащены пылегазоулавливающим оборудованием с уровнем очистки в 99,5%.

Сокращение влияния автотранспорта на воздух

В 2025—2027 годах планируется реализовать меры по поэтапному отказу от продажи моторного топлива экологического стандарта ниже «Евро-4». Для этого на Бухарском и Ферганском нефтеперерабатывающих заводах будет проведена глубокая модернизация и запрещён импорт топлива стандартов «Евро-2» и «Евро-3». Запрет на использование топлива низких стандартов (в том числе самого распространённого бензина Аи-80, соответствующего стандарту «Евро-2»), намечен только с 2028 года. Ранее сообщалось о планах запретить выпуск бензина Аи-80 с 2025 года.

Общественный транспорт Ташкента в 2025—2027 годах будет постепенно переведён только на электричество и газовое топливо.

Обеспечение приоритета общественного транспорта запланировано на 2025 год. Для этого намечено создание выделенных скоростных линий для автобусов (BRT), внедрение приоритетного проезда перекрёстков общественным транспортом, реконструкция остановок для безопасного и безбарьерного передвижения пассажиров, а также организация, при необходимости, пересадочных мест.

Улучшение качества воздуха

В целях обеспечения умеренного микроклимата и положительного воздействия на качество воздуха планируется создание новых искусственных водоёмов и озёр возле объектов социально-культурного значения в густонаселённых районах. Для этого планируется привлечение субъектов предпринимательства и частного бизнеса.

В 2024—2026 годах для создания «зелёного пояса» Ташкента намечено выделить 441 га земель.

Сотрудники управлений благоустройства пройдут курсы повышения квалификации по правильной обрезке деревьев и кустарников.

Физическим и юридическим лицам, по своей инициативе высаживающим деревья и кусты, планируется поощрять льготой по налогу на имущество.

Ранее сообщалось, что согласно этому же постановлению в Ташкенте и на прилегающей к нему территории Ташкентской области с 2030 года будет запрещено использование мазута для выработки тепла и электричества.

При этом уже с осенне-зимнего сезона 2025 года использование мазута в качестве резервного топлива предприятиями по производству тепла и электричества будет разрешено только на основании постановления Кабинета министров, принимаемого ежегодно исходя из погодных и технологических режимов.

Для уменьшения негативного влияния на окружающую среду угольного топлива, используемого более чем в 1200 теплицах вокруг Ташкента, будет установлено пылеулавливающее и газоочистное оборудование. Тепличным хозяйствам будут выделяться субсидии на установку такого оборудования.

О разработке плана безотлагательных мер по улучшению качества воздуха в Ташкенте и других регионах страны Минэкологии сообщало в январе текущего года.