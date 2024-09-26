Политика
Глава МИДа в ООН затронул вопросы изменения климата, конфликты в мире, Афганистан
Бахтиёр Саидов, выступая в ООН, призвал все страны к более тесному глобальному сотрудничеству в решении проблем изменения климата, бедности, технологического неравенства. Он назвал приоритетами Узбекистана приверженность целям устойчивого развития и содействие миру и стабильности в Центральной Азии.
Инцидент в школе Ташкента: заявление МИД России и реакции на него
После инцидента в школе в Ташкенте, где завуч, заменявшая учителя русского языка, избила ученика 6-го класса, в МИД России запросили у Узбекистана «официальные разъяснения» и призвали «принять меры» к виновной. Депутат Алишер Кадиров в ответ заявил: «Было бы правильно, если бы они занимались своими проблемами». Высказались и другие представители общественности. Между тем, завуч получила 7 суток ареста, но по другому делу — за применение силы в отношении замдиректора 204-й школы и неподчинение требованиям сотрудников Нацгвардии и ОВД.
Экономика
Для разработки проекта концепции пенсионной реформы создана рабочая группа
В Узбекистане образована рабочая группа для разработки проекта концепции по реформе пенсионной системы, который должны представить Администрации президента до 1 марта 2025 года. Ранее Всемирный банк рекомендовал Узбекистану поэтапно поднять пенсионный возраст до 65 лет.
Торговать токенами HMSTR можно будет только на криптобирже и в магазине — НАПП
Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана сообщило, что торговать токенами HMSTR (из игры Hamster Kombat) можно будет только на криптобирже и в магазине. За нарушения правил оборота криптоактивов предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили в НАПП.
Узбекистан за восемь месяцев увеличил импорт газа в 5,7 раза
Импорт газа в Узбекистан в январе-августе достиг 1,15 млрд долларов, что в 5,7 раза больше показателя восьми месяцев 2023 года, следует из данных Статагентства. Экспорт «голубого топлива» вырос до 404,8 млн долларов (+7,1%), а за август — в 2,4 раза (год к году).
«Мы не давали поручений о расторжении контрактов с фермерами на поставку хлопка» — Минсельхоз
В Минсельхозе Узбекистана заявили, что не давали никаких указаний территориальным управлениям и их руководителям о том, чтобы регулировать отношения между фермерами и кластерами и расторгнуть контракты о поставке хлопка. При этом, по данным министерства, 90% фермеров уже переоформили соглашения.
Общество
Ташкент нацелился на превращение в «Город для пешеходов», увеличение зелёных зон и водоёмов
Президент утвердил Программу неотложных мер по улучшению качества воздуха в Ташкенте. Она предусматривает внедрение принципа «Город для пешеходов», создание искусственных водоёмов и зелёного пояса, установку очистного оборудования на предприятиях и другие меры.
Водителю, сбившему пешехода во время гонок в Ташкенте, смягчили наказание и выпустили на свободу
В мае водитель Kia Stinger во время гонок на территории мастерской автотюнинга в Ташкенте сбил основателя Instagram-страницы avtotuning_uz, который скончался по пути в больницу. В августе его приговорили к 3 годам лишения свободы, но апелляционный суд смягчил наказание и выпустил его на свободу.
Колонка: От законодательства — к действию. Призыв к действенным мерам для защиты детей от насилия
Предстоящая Глобальная конференция по искоренению насилия в отношении детей является идеальной возможностью подчеркнуть приверженность Узбекистана и превратить прогрессивные законы в реальность. Колонка главы отдела защиты детей представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Антонии Людеке.
Бюро Zaha Hadid Architects спроектировало комплекс объектов культуры в Новом Ташкенте
Всемирно известное бюро Zaha Hadid Architects спроектировало комплекс, включающий Международный научно-исследовательский центр, Музей литературы и Национальный центр макома, в Новом Ташкенте. На побережье реки Чирчик создадут рекреационную зону. Проекты представили президенту.
Культура
«Мы выиграем, если выстроим связи в Центральной Азии». Интервью с организаторами Sublimation Fest
С 27 по 29 сентября в ташкентском Дворце авиастроителей состоится масштабный фестиваль Sublimation Fest от инициаторов первого Boiler Room в Узбекистане. «Газета.uz» поговорила с продюсерами события Мадиной Ишмурадовой и Сабиной Иноятовой о его глобальной миссии и состоянии принимающего сооружения.
В Британском музее открылась выставка Silk Roads с экспонатами из Узбекистана и других стран
В Британском музее открылась выставка Silk Roads («Шёлковые пути»), представляющая более 300 экспонатов из 29 коллекций мира, включая 14 предметов из Узбекистана. Экспозиция освещает культурные связи по Шёлковому пути с 500 по 1000 годы н. э. Выставка продлится до 23 февраля 2025 года.
Мир
Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявлены уголовные обвинения — NYT
Против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса выдвинуты уголовные обвинения в рамках дела о коррупции. Прокуратура расследует источники финансирования его избирательной кампании в 2021 году. Власти запросили информацию о связях Адамса с рядом стран, включая Узбекистан.
Израиль отказался от соглашения о прекращении огня с «Хезболлой»
Израиль отклонил предложение о трёхнедельном прекращении огня с «Хезболлой», к которому призывали США, Евросоюз и другие союзники, пытающиеся предотвратить более масштабную войну на Ближнем Востоке.
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