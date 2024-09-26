Политика

Бахтиёр Саидов, выступая в ООН, призвал все страны к более тесному глобальному сотрудничеству в решении проблем изменения климата, бедности, технологического неравенства. Он назвал приоритетами Узбекистана приверженность целям устойчивого развития и содействие миру и стабильности в Центральной Азии.

После инцидента в школе в Ташкенте, где завуч, заменявшая учителя русского языка, избила ученика 6-го класса, в МИД России запросили у Узбекистана «официальные разъяснения» и призвали «принять меры» к виновной. Депутат Алишер Кадиров в ответ заявил: «Было бы правильно, если бы они занимались своими проблемами». Высказались и другие представители общественности. Между тем, завуч получила 7 суток ареста, но по другому делу — за применение силы в отношении замдиректора 204-й школы и неподчинение требованиям сотрудников Нацгвардии и ОВД.

Экономика

В Узбекистане образована рабочая группа для разработки проекта концепции по реформе пенсионной системы, который должны представить Администрации президента до 1 марта 2025 года. Ранее Всемирный банк рекомендовал Узбекистану поэтапно поднять пенсионный возраст до 65 лет.

Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана сообщило, что торговать токенами HMSTR (из игры Hamster Kombat) можно будет только на криптобирже и в магазине. За нарушения правил оборота криптоактивов предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили в НАПП.

Импорт газа в Узбекистан в январе-августе достиг 1,15 млрд долларов, что в 5,7 раза больше показателя восьми месяцев 2023 года, следует из данных Статагентства. Экспорт «голубого топлива» вырос до 404,8 млн долларов (+7,1%), а за август — в 2,4 раза (год к году).

В Минсельхозе Узбекистана заявили, что не давали никаких указаний территориальным управлениям и их руководителям о том, чтобы регулировать отношения между фермерами и кластерами и расторгнуть контракты о поставке хлопка. При этом, по данным министерства, 90% фермеров уже переоформили соглашения.

Общество

Президент утвердил Программу неотложных мер по улучшению качества воздуха в Ташкенте. Она предусматривает внедрение принципа «Город для пешеходов», создание искусственных водоёмов и зелёного пояса, установку очистного оборудования на предприятиях и другие меры.

В мае водитель Kia Stinger во время гонок на территории мастерской автотюнинга в Ташкенте сбил основателя Instagram-страницы avtotuning_uz, который скончался по пути в больницу. В августе его приговорили к 3 годам лишения свободы, но апелляционный суд смягчил наказание и выпустил его на свободу.

Предстоящая Глобальная конференция по искоренению насилия в отношении детей является идеальной возможностью подчеркнуть приверженность Узбекистана и превратить прогрессивные законы в реальность. Колонка главы отдела защиты детей представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Антонии Людеке.

Всемирно известное бюро Zaha Hadid Architects спроектировало комплекс, включающий Международный научно-исследовательский центр, Музей литературы и Национальный центр макома, в Новом Ташкенте. На побережье реки Чирчик создадут рекреационную зону. Проекты представили президенту.

Культура

С 27 по 29 сентября в ташкентском Дворце авиастроителей состоится масштабный фестиваль Sublimation Fest от инициаторов первого Boiler Room в Узбекистане. «Газета.uz» поговорила с продюсерами события Мадиной Ишмурадовой и Сабиной Иноятовой о его глобальной миссии и состоянии принимающего сооружения.

В Британском музее открылась выставка Silk Roads («Шёлковые пути»), представляющая более 300 экспонатов из 29 коллекций мира, включая 14 предметов из Узбекистана. Экспозиция освещает культурные связи по Шёлковому пути с 500 по 1000 годы н. э. Выставка продлится до 23 февраля 2025 года.

Мир

Против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса выдвинуты уголовные обвинения в рамках дела о коррупции. Прокуратура расследует источники финансирования его избирательной кампании в 2021 году. Власти запросили информацию о связях Адамса с рядом стран, включая Узбекистан.

Израиль отклонил предложение о трёхнедельном прекращении огня с «Хезболлой», к которому призывали США, Евросоюз и другие союзники, пытающиеся предотвратить более масштабную войну на Ближнем Востоке.

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