Министерство сельского хозяйства Узбекистана прокомментировало ситуацию с фермерами, которых, как сообщалось ранее, принуждают заключать дополнительные соглашения для изменения фьючерсных контрактов с хлопоково-текстильными кластерами.

По данным Минсельхоза, в результате изменений спроса и предложения на хлопковое сырьё на мировом рынке текущие цены на хлопок урожая 2024 года в Узбекистане упали по сравнению с прогнозными ценами. В результате этого цены, указанные в фьючерсных контрактах, заключённых в начале года (феврале-марте), не соответствуют текущим котировкам, что «приводит к значительным убыткам кластеров при продаже своей продукции на мировом рынке».

«Во время текущей уборочной кампании, исходя из сформировавшихся фьючерсных котировок на хлопковое сырье, начальные фьючерсные цены на хлопок формируются около 6,8 млн сумов за тонну. Если установить такие низкие цены, фермеры могут понести убытки», — говорится в сообщении от 25 сентября.

Министерство отмечает, что для учёта интересов как фермеров, выращивающих хлопок, так и перерабатывающих его кластеров, а также предотвращения значительных убытков, было принято постановление Кабинета министров от 13 сентября (№574).

Согласно документу, за каждую тонну хлопкового сырья, реализованного через биржевые торги (на основании электронного счета-фактуры), выделяется субсидия в размере 1 млн сумов из средств Фонда государственной поддержки сельского хозяйства. Исключение — хлопковое сырье, произведённое хлопково-текстильными предприятиями, и семенной хлопок. Минэкономфин предоставит Фонду господдержки сельского хозяйства беспроцентную бюджетную ссуду на сумму до 3,5 трлн сумов на срок до 5 лет для покрытия дополнительных расходов, возникающих в рамках исполнения постановления.

Фермерские хозяйства получат субсидии, чтобы они не несли убытков при реализации хлопка, «в установленном порядке», отметили в министерстве.

Минсельхоз заявил, что в условиях переменчивой осенней погоды «ускорение выполнения контрактов является крайне важным, чтобы успеть собрать хлопок до дождей».

«Потому что, если фермер не сдаст свою продукцию через заключение контракта и не доставит её в пункты приёма хлопка, где она будет зарегистрирована через электронные весы на платформе Agroplatforma.uz, он не сможет получить субсидию, и, соответственно, не получит оплату за сбор [хлопка]», — говорится в сообщении.

Помимо этого, если фермер не хочет реализовывать свою продукцию на предложенных условиях, ему предоставляется возможность временно сдать сырьё на хранение в пункты приёма хлопка, поскольку у производителя нет условий для самостоятельного хранения, указали в министерстве.

Для этого фермер должен заключить договор с пунктом приёма на временное хранение (с условием компенсации затрат на хранение). После этого сырьё регистрируется на электронной платформе, и фермер может принять решение о том, когда и кому продавать свою продукцию. В этом случае хлопок также будет принят через электронные весы, и фермер получит оплату за сбор в зависимости от объёма продукции.

Минсельхоз также прокомментировал слова начальника Управления сельского хозяйства Сурхандарьинской области Рахматулло Гафарова, который в беседе с районным хокимом заявил, что надо собрать всех фермеров и подписать «бланк из Ташкента» (дополнительное соглашения) для снижения цены хлопка до 6800 сумов. Кроме того, он заявил, что ранее оформленные договора о поставке хлопка по 8000—9000 сумов за 1 кг будут отменены.

«Возможно, он имел в виду именно эту ситуацию, однако при объяснении возникло недопонимание, и, естественно, была допущена ошибка. Министерство не давало никаких указаний территориальным управлениям и их руководителям относительно расторжения контрактов с производителями хлопка или регулирования отношений между фермерами и кластерами», — говорится в пресс-релизе.

При этом министерство утверждает, что более 90% фермеров по всей стране уже переоформили свои контракты в соответствии с соглашениями и сдают выращенный хлопок по цене 7800 сумов за 1 кг, включая субсидии. Данные об объёме хлопкового сырья регистрируются через электронные весы и отображаются на платформе Agroplatforma.uz.

Если у фермеров возникает недопонимание, министерство готово рассмотреть каждую ситуацию и предоставить решение и помощь, говорится в сообщении.

«Во всех проблемных случаях со сдачей выращенного хлопка (отсутствие контрактов, решение фермера не продавать сырьё неподходящему кластеру, ожидание повышения цен и т. д. ) мы сообщаем, что собранное сырьё можно временно сдать на хранение в пункты приёма хлопка и совместно с производителями постепенно решить проблемные вопросы. Цель — обеспечить правильное хранение собранного хлопка в пунктах приёма и его прозрачное отображение на платформе», — заявили в министерстве.

В четверг в интернете распространилось аудиосообщение советника хокима Кашкадарьинской области по вопросам сельского хозяйства Ганишер Хайдаров, адресованное хлопоково-текстильным кластерам, где он заявил, чтобы они «работали с фермерами в рамках своей дислокации и не заходили на территории других кластеров». «Во-вторых, пусть каждый кластер слушает, с сегодняшнего дня не „пробивайте“ хлопок на бирже по ценам выше 6800 сумов за 1 кг. Тот, кто будет „пробивать“ выше 6800 сумов, это ему же ущерб, он будет сам платить. Не забывайте про это. Пусть все знают: закупочная цена хлопка — 6800 сумов. На бирже выставляется по цене 6800 сумов, цена покупки должна тоже быть 6800 сумов», — заявил он.

Согласно указу президента, хлопково-текстильные кластеры должны заключить с фермерскими хозяйствами фьючерсные контракты на выращивание хлопка-сырца для урожая следующего года до 1 октября. Советник хокима Кашкадарьи предупредил кластеры: если они заключат фьючерсные контракты по «норме 7000−8000 и 10 тысяч сумов», то в будущем цены уже не изменятся. «Если вы думайте, что цены опять снизят до 6800 сумов, то ошибаетесь», — сказал он.

«Газета.uz» писала, что в феврале правительство объявляло рекомендуемую минимальную цену в 7800 сумов за 1 кг хлопка, по которому фермеры и кластеры заключали фьючерсные контракты (в некоторых случаях — по 8500 сумов и выше). Однако на мировой бирже цены на тот момент приблизились к 6000 сумам за 1 кг. Мы объясняли, как формируется цена, как условия соглашений пересматриваются в ущерб фермерам и почему они недовольны.