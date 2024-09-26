Израиль отклонил предложение США и других союзников о трёхнедельном прекращении огня с «Хезболлой», чтобы предотвратить более масштабную войну на Ближнем Востоке, передаёт Reuters.

«На севере не будет прекращения огня, — написал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац на X. — Мы продолжим бороться с террористической организацией „Хезболла“ всеми силами до победы и безопасного возвращения жителей севера в свои дома».

США, страны Евросоюза, Великобритания, Австралия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и другие страны 25 сентября призвали к немедленному 21-дневному прекращению боевых действий вдоль израильско-ливанской границы. Их совместное заявление вышло после встречи мировых лидеров в рамках Генассамблеи ООН. Союзники также опасаются, что Израиль начнёт наземное наступление в Ливане.

Израиль начал наносить интенсивные авиаудары по, как утверждает израильская сторона, объектам «Хезболлы» в Ливане с 23 сентября. За это время по всему Ливану погибли более 600 человек, ещё 90 тысяч покинули свои дома. Воздушная операция Израиля последовала за серией взрывов пейджеров и портативных раций, которым пользовались члены «Хезболлы».