Восточноафриканская страна Бурунди стала 152-м государством, с которым Узбекистан установил дипломатические отношения.

Министр иностранных дел Бахтиёр Саидов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке подписал совместное коммюнике об этом с министром иностранных дел и сотрудничества в целях развития Бурунди Альбертом Шингиро.

«Этот документ послужит в качестве фундаментальной правовой основы в раскрытии потенциала двустороннего сотрудничества между нашими двумя странами», — написал глава МИД Узбекистана в своём Telegram-канале.

Ранее здесь же были подписаны документы об установлении дипотношений с Кабо-Верде и Сейшельскими островами.