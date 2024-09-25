Узбекистан планирует повысить эффективность водопользования на 25% в ближайшие пять лет. Об этом 25 сентября на заседании Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Самарканде сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

«Прогнозируется, что к 2040 году средняя глобальная температура в мире увеличится на 1,5 градуса. Но в нынешней ситуации мы серьёзно обеспокоены тем, что такая ситуация может произойти уже в 2030 году», — заявил глава государства.

По его словам, четверть населения планеты сталкивается с проблемой чистой питьевой воды. Поскольку темпы изменения климата ускоряются, нехватка продовольствия стала глобальной угрозой. В результате около 800 миллионов человек в мире живут в крайней нищете.

В связи с нарастающими конфликтами в разных регионах традиционные направления логистики полностью меняются. Нарушения в цепочке поставок приводят к росту цен на сырье и потребительские товары, указал глава государства.

Сегодня население Центральной Азии превышает 80 миллионов человек. Ожидается, что в ближайшие пять лет ВВП региона достигнет 700 млрд долларов.

«При этом спрос на крупные инфраструктурные проекты в нашем регионе растёт с каждым днём. Реализуемое в настоящее время строительство железной дороги „Китай-Кыргызстан-Узбекистан“ является наглядным примером такого крупного регионального инфраструктурного проекта», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, в Центральной Азии становятся актуальными проблемы продовольственной безопасности и нехватки водных ресурсов.

«Узбекистан разработал собственную стратегию в этом отношении и приступил к крупным проектам по экономии 15 миллиардов кубометров воды за счёт повышения эффективности водопользования на 25% в ближайшие пять лет. Но решение водной проблемы требует сотрудничества стран региона и международных финансовых организаций», — подчеркнул он.

Президент предложил инициативу создания регионального центра по широкому внедрению водосберегающих технологий в сотрудничестве с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. «Я думаю, что наши соседи также поддержат эту инициативу», — отметил он.

В Узбекистане более 90% пресной воды используется в сельском хозяйстве. Это намного выше среднего показателя в мире.

В апреле 2023 года первый замглавы Минводхоза отметил, что к 2030 году стране будет не хватать 7 млрд кубометров воды (25% от текущих объёмов). Партнёр BCG оценил инициативы по водосбережению в Узбекистане на 10 млрд долларов. По его словам, государству надо правильно приоритизировать затраты.

Растущие тарифы на питьевую воду в Узбекистане, сокращение площадей для выращивания риса в Каракалпакстане, приостановка подачи поливной воды из Кыргызстана в Казахстан говорят об усугубляющемся водном кризисе в Центральной Азии. «Газета.uz» обсудила с жителями регионов ситуацию с водой.

В октябре «Газета.uz» писала, что за два года на водное хозяйство из бюджета Узбекистана выделено почти 2 млрд долларов (без учёта госдолга в $2,54 млрд), но ситуация с потерей воды и состоянием насосов за это время только ухудшилась. В 2024 году планируется выделить ещё 1,7 трлн сумов и кредиты на 300 млн долларов.