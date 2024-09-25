Президент Шавкат Мирзиёев 24 сентября ознакомился с презентацией предложений по развитию системы профессионального образования и реформированию национальной системы квалификаций, сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня система профессионального образования состоит из трёх типов учреждений: 333 профессиональных школ, 227 техникумов и 112 колледжей. Из-за различий и отсутствия взаимосвязи между их учебными программами имеющиеся мощности учреждений используются неэффективно, говорится в сообщении.

Количество профессиональных учреждений, число молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет (млн. чел.), охват профессиональным образование, число тех, кто нигде не учится и не работает. Сравнение этих показателей межд Германией, Швейцарией, Россией, Беларусью и Узбекистаном.

Поэтому предлагается развивать сеть техникумов на базе этих трёх типов учреждений и создать 600 техникумов. В результате оптимизации 71 здание высвобождаемых учреждений будет преобразовано в школы, будет создано 42 тысячи новых ученических мест.

Кроме того, сегодня колледжи действуют при различных министерствах и ведомствах. Отныне единая государственная политика в управленческом, организационном и методическом аспектах будет осуществляться Министерством высшего образования, науки и инноваций.

Для быстрой адаптации к требованиям времени предусматривается расширение академической самостоятельности техникумов, благодаря чему они смогут сами до 30% формировать учебную программу. Предусматривается, что сроки и продолжительность обучения будут определяться в зависимости от сложности профессии и уровня образования учащегося.

Директор проектного офиса «Центр проектов в сфере образования» Адхам Худойкулов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» уточнил, что техникумы смогут оказывать платные услуги по обучению профессиям на основе двухсторонних или трёхсторонних соглашений.

Для повышения качества и привлекательности образования в техникумах внедрят международные образовательные программы. Первоначально в качестве эксперимента в 14 техникумах будет введена английская программа BTEC. Выпускникам будут выдаваться дипломы, признаваемые в 70 странах, а также предоставят возможность поступить более чем в 200 зарубежных университетов. В зависимости от результатов этот опыт может быть поэтапно применён и в других техникумах.

BTEC (Business and Technology Education Council) — это организация в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, которая контролирует одноимённые программы среднего и дополнительного образования в области бизнеса и технологий и выдаёт соответствующие дипломы. Эти дипломы признаются большинством университетов наравне с A-level.

Для организации процесса приёма на основе требований работодателей планируется создать электронную платформу, к которой будут подключены все министерства и отрасли. Образовательные программы техникумов будут вводить в практику после согласования с отраслями промышленности, объединениями предпринимателей, крупными работодателями и ассоциациями.

Напомним, в Узбекистане выпускники техникумов с хорошими оценками получат диплом, соответствующий международному классификатору. Они смогут продолжить обучение в вузе со второго или третьего курса на контрактной основе.