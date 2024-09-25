«Узбекистон темир йуллари» возобновила движение пассажирских поездов по маршруту Ташкент — Москва — Ташкент, сообщает пресс-служба компании. Перевозчик приостанавливал международные рейсы в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Поезд №505 отправился в Москву 24 сентября в 19:55 с Центрального вокзала Ташкента. Ожидается, что состав прибудет на Павелецкий вокзал 27 сентября в 23:12 по московскому времени.

Маршрут включает остановки на станциях в Казахстане («Сарыагаш», «Арысь», «Тимур», «Туркестан», «Жанакорган», «Шиели», «Кызылорда», «Жосалы», «Торетам», «Казалинск», «Арал», «Сексеул», «Шалкар», «Жем», «Кандыагаш», «Актобе» и «Жайсан») и России («Илецк», «Оренбург», «Сорочинск», «Бузулук», «Самара», «Рязань-1», «Кузнецк», «Пенза-1», «Мариинск», «Ряжск-1» и «Скопин»).

В обратном направлении поезд №506 выедет 28 сентября в 5:40 и прибудет 1 октября в 8:25 по ташкентскому времени.

В составе поезда два купейных и пять плацкартных вагонов, а также вагон-ресторан, отмечается в сообщении. Рейсы будут выполняться еженедельно.