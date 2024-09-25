Председатель Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Узбекистана Жамшид Турсунов в интервью «Газете.uz» прокомментировал предложения по реконструкции участка трассы между Бектемиром (Ташкент) и Чарваком и превращения её в платную дорогу.

По его словам, для строительства платной дороги нужно, чтобы у потребителя была бесплатная альтернатива.

«Между точкам А и Б обязательно должна быть альтернативная дорога, это моё личное мнение. На сегодняшний день на трассе Ташкент — Бостанлык есть не одна, а две дороги, по которым можно ехать альтернативным способом», — сказал Турсунов.

По мнению главы комитета, вопрос о превращении этой дороги в платную требует другого подхода.

«Если вы сами ездили из Ташкента в Бостанлык, то наверняка заметили, насколько загружена эта дорога? Наши турецкие партнёры предложили реконструировать эту дорогу с коммерческой целью. Они предлагают превратить эту дорогу в платную», — сказал Турсунов.

Он добавил, что китайская CITIC Construction работает над проектом новой дороги от Ташкента до Бостанлыкского района через Чирчик. Эта же компания ранее выразила желание участвовать в реконструкции дорог Пунган-Наманган (президент уже одобрил этот проект) и Ташкент-Чиназ.

«Технико-экономическое обоснование проекта было разработано задолго до этого проекта и находится на стадии экспертизы. У нас есть 2−3 проекта, которые ещё не анонсированы», — отметил Турсунов.

Жамшид Турсунов призвал СМИ правильно интерпретировать эти факты и подчеркнул, что «повода для беспокойства нет».

«Я бы попросил СМИ правильно интерпретировать эту ситуацию. Говорить о том, чего ещё нет и что построенная за бюджетные деньги дорога станет платной, — это неправильно. Этого не будет, повода для беспокойства нет», — заявил он.

Ранее Министерство экономики и финансов Узбекистана сообщило о переговорах с турецкой компанией Onur Group по поводу реконструкции 6−77 км участка автодороги 4P12 Бектемир — Чирчик — Газалкент — Чорбог на основе государственно-частного партнёрства. Из сообщения министерства и предложения инвестора следует, что дорогу планируется сделать платной.

Финансист Отабек Бакиров отметил, что превращение государственной дороги, ведущей в Чарвак, в платную «противоречит сути платных дорог».

«Эта дорога построена государством и находится на балансе государственных дорожных организаций. В Узбекистане нет закона о платных дорогах (проект был разработан полгода назад). Но даже в международной практике, а также в предлагаемом законопроекте, нет лазейки, которая позволяла бы передавать дорогу, построенную государством и находящуюся в общем пользовании, какому-либо „инвестору“ и превращать её в платную», — написал он.