Дополнение: В пресс-службе детского омбудсмана «Газете.uz» сообщили, что женщина была принята на испытательный срок в качестве завуча школы, она заменяла учительницу русского языка.

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как педагог избивает ученика школы №188 Чиланзарского района Ташкента. Управление дошкольного и школьного образования столицы прокомментировало инцидент.

В сообщении говорится, что инцидент произошёл во вторую смену на уроке русского языка в 6 «В» классе.

На видео видно, как после спора педагог (Р. О.) дёргает мальчика за ухо, затем грубо толкает его к доске, бьёт по лицу и хватает за горло, затем несколько раз бьёт его головой о доску.

«Ученик не получил телесных повреждений, его состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении управления образования.

Родители ученика обратились в правоохранительные органы по поводу действий педагога. Сейчас ведётся расследование.

В управлении отметили, что женщина была принята на работу с испытательным сроком, это был её первый рабочий день, приказ о её приёме на работу ещё не был подписан.

Офис детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой сообщил, что она приняла мать пострадавшего. Женщина рассказала, что классный руководитель, будучи в курсе инцидента, не стала разбираться в деталях и не выслушала ребёнка, а заставила его извиняться перед учителем перед всем классом.

«Из-за такого отношения ребёнок находится в подавленном состоянии и отказывается ходить в школу», — отмечается в сообщении.

«Лица, допускающие физическое насилие и неприемлемое поведение в отношении детей в образовательных учреждениях, не только должны освобождаться от должности или обязанностей, но и нести соответствующую ответственность по закону», — заявили в офисе уполномоченного по правам ребенка.

Мать ребёнка опубликовала пост в Facebook, в котором сообщила, что конфликт возник после того, как мальчик попросил педагога вести урок не на узбекском, а на русском языке. Позже публикация была удалена.