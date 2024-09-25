В Узбекистане построят новую железную дорогу по маршрутам «Ташкент — Самарканд» и «Самарканд — Навои — Бухара» для движения высокоскоростных поездов. Об этом 25 сентября на заседании Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Самарканде сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

По оценкам, ежегодная потребность в улучшении энергетической, водной, транспортной, IT и других инфраструктур в стране составляет 10% от ВВП.

В этом контексте глава государства приветствовал, что сегодняшняя конференция проводится на тему «Создание устойчивой инфраструктуры для всех».

Он сообщил, что в Узбекистане принята масштабная программа реализации проектов государственно-частного партнёрства стоимостью 30 млрд долларов до 2030 года.

В их числе — проекты строительства платных автодорог по маршрутам «Ташкент — Самарканд» и «Ташкент — Андижан», а также строительство новой железной дороги для высокоскоростных поездов по маршрутам «Ташкент — Самарканд», «Самарканд — Навои — Бухара», модернизация 6 международных аэропортов и другие.

Президент заявил, что Узбекистан высоко ценит вклад Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в достижение целей устойчивого развития. Сегодня с банком реализуются 15 проектов на сумму 3 млрд долларов в сферах инфраструктуры, энергетики, транспорта, водоснабжения и устойчивого развития.

Например, проект стоимостью 720 млн долларов по улучшению сетей питьевого водоснабжения в Бухарской области, реализуемый в сотрудничестве с АБИИ, позволит бесперебойно обеспечить чистой питьевой водой почти 1,5 миллиона человек, сообщил глава государства.

В результате запуска проекта электрификации железной дороги «Бухара-Хива» в Хиву планируется привлечь дополнительно 1 миллион туристов в год.

«Следует отметить, что на днях мы договорились с банком о реализации программы проектов на сумму 4 млрд долларов в ближайшие три года», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Также в ближайшие пять лет управление электро-, водо- и газораспределительными сетями намечено передать частным операторам. Например, более 50 престижных иностранных компаний выразили заинтересованность в тендере на управление электрическими сетями Самаркандской области, сообщил президент.

В Узбекистане ежегодно строятся дома на 100 тысяч квартир, реализуются проекты по строительству массивов «Новый Узбекистан» в Ташкенте, Самарканде, Намангане и Андижане, а также областных центрах.

Глава государства отметил, что в сотрудничестве с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций начаты проекты стоимостью 200 млн долларов по развитию средних городов и 130 млн долларов по улучшению инфраструктуры в сельской местности. Он выразил уверенность, что подобные инфраструктурные проекты будут и дальше расширяться совместно с банком и другими партнерами.