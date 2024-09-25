Национальную систему квалификаций в Узбекистане реформируют. Об этом говорилось 24 сентября в ходе презентации президенту Шавкату Мирзиёеву.

Как сообщается, в этом направлении не разработаны стандарты для более чем 1000 рабочих профессий. Квалификации по некоторым профессиям не соответствуют международным требованиям.

В связи с этим теперь Республиканский совет по развитию профессиональных квалификаций и знаний будет возглавлять премьер-министр вместо министра занятости и сокращения бедности. В составе совета будут созданы 24 новых отраслевых совета.

Кроме того, при Центре проектов в сфере образования будет создан Институт развития национальной системы квалификаций. Институт на основе передового опыта развитых стран разработает Национальную рамку квалификаций в новой редакции (последняя версия была принята в мае 2020 года).

Также планируется пересмотреть классификатор должностей и профессий с включением около 100 современных профессий и исключением тех, которые потеряли практическую значимость.

«Мы обсуждаем вопрос признания за границей квалификаций, принятых здесь. Например, у нас есть около 8000 стандартов для профессий и есть предъявляемые к ним требования. Есть требования для бухгалтера, для инженера, для технологов. Большинство из них уже устарели. Мы должных их обновить. Технолог сегодня кардинально отличается от технологов 20-летней давности. Президент поставил задачу, чтобы требования для профессий были современными и отвечали запросам работодателей», — заявил директор проектного офиса «Центр проектов в сфере образования» Адхам Худойкулов.

Глава государства высказал своё видение по вопросам оснащения техникумов оборудованием и орудиями труда, подготовки кадров рабочих специальностей, соответствующих современным требованиям, увеличению доли практическим занятий.

На этой презентации также сообщалось о планах преобразовать все колледжи и профессиональные школы в техникумы, часть зданий передадут для школ. Техникумы получат частичную академическую самостоятельность и смогут оказывать платные услуги. В 14 из них внедрят британскую программу BTEC.