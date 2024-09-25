В Учкуприкском районе Ферганской области двоих подростков, пытавшихся сделать селфи на крыше вагонов поезда, ударило током напряжением 27 тысяч вольт. Об этом сообщила программа Zamon телеканала SevimliTV.

Инцидент произошёл 17 сентября около 13:00. На место происшествия прибыла оперативная группа Главного управления обеспечения безопасности на транспорте МВД.

Выяснилось, что трое учеников 1-й школы Бувайдинского района (двое из 10-го и один из 8-го класса) пришли на станцию Какир, перешли железнодорожные пути в неположенном месте и проникли на территорию, где находиться запрещено.

Когда школьники забрались на вагон с пшеницей, чтобы сделать селфи, двоих подростков ударило током высокого напряжения, говорится в сообщении.

Детей с травмами разной степени тяжести на машине скорой помощи доставили в больницу. Одного из них поместили в реанимацию — он получил ожоги 65% тела.

Второй мальчик получил термический ожог тела и перелом бедренной кости правой ноги. После оказания медицинской помощи он направлен домой для дальнейшего лечения.