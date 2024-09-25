Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) 25 сентября открыло миссию по наблюдению за парламентскими выборами в Узбекистане, назначенные на 27 октября. Об этом сообщается на сайте организации.

Миссию возглавит Дуглас Уэйк. В неё входят 14 международных экспертов основной команды, базирующихся в Ташкенте, и 26 долгосрочных наблюдателей, которых разместят по всей стране со 2 октября. БДИПЧ также запросит 300 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут за несколько дней до дня выборов.

«Миссия проведёт оценку соответствия выборов обязательствам перед ОБСЕ, другим международным обязательствам и стандартам демократических выборов, а также национальному законодательству», — говорится в сообщении.

«Наблюдатели будут внимательно следить за всеми аспектами выборов, в том числе за событиями до и после выборов. В частности, особое внимание будет уделено: соблюдению действующего законодательства, ходу избирательной кампании, в том числе в социальных сетях, работе избирательной администрации на всех уровнях, урегулированию избирательных споров и освещению в СМИ», — подчеркнули в БДИПЧ.

Миссия представит предварительные выводы на следующий день после выборов. Итоговый отчёт будет опубликован через несколько месяцев.