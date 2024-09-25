Боходир Рихсиалиевич Гаибназаров утверждён хокимом Мирзо-Улугбекского района, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Боходир Гаибназаров родился в 1970 году в Ташкентской области. В 1997 году окончил Ташкентский государственный аграрный университет экономистом-организатором, в 2005 году — Национальный университет Узбекистана (юрист).

С 2021 года работал начальником организационно-кадрового отдела хокимията Ташкента. В прошлом он также работал хокимом Алмазарского и Шайхантахурского районов.

С апреля 2018 года хокимом Мирзо-Улугбекского района работал Шавкатбек Иргашев.