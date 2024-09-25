В Ташкенте и на прилегающей к нему территории Ташкентской области с 2030 года будет запрещено использование мазута для выработки тепла и электричества. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана от 24 сентября «О первоочередных мерах по борьбе с пыльными бурями и улучшению качества атмосферного воздуха».

При этом уже с осенне-зимнего сезона 2025 года использование мазута в качестве резервного топлива предприятиями по производству тепла и электричества будет разрешено только на основании постановления Кабинета министров, принимаемого ежегодно исходя из погодных и технологических режимов.

Для уменьшения негативного влияния на окружающую среду угольного топлива, используемого более чем в 1200 теплицах вокруг Ташкента, будет установлено пылеулавливающее и газоочистное оборудование. Тепличным хозяйствам будут выделяться субсидии на установку такого оборудования.

В 2025—2030 годах на площадях в 441 га в Ташкенте и на прилегающих территориях столичной области будут созданы «зелёный пояс» и «зелёные сады».

С 1 января 2025 года во всех 12 районах Ташкента должна быть начата работа по установке автоматизированных малых станций для фонового мониторинга.

С 1 января 2026 года на специальных мониторах и табло по столице будут публиковать информацию об уровне загрязнённости воздуха и гидрометеорологические данные.

С 2028 года в стране будут также поэтапно ограничены использование и продажа моторного топлива, экологическая категория которого ниже стандарта «Евро-4».

Напомним, в январе президент поручал правительству окончательно отказаться от бензина Аи-80 (соответствует стандарту Евро-2) с 2025 года.

«Узбекнефтегаз» сообщал, что Бухарский нефтеперерабатывающий завод с ноября-декабря начнёт больше производить бензин Аи-91 и выше, чтобы отказаться от выпуска Аи-80 со следующего года.