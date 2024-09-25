Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 сентября прибыл в Самарканд для участия в мероприятиях ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), сообщила пресс-служба главы государства.

Президент выступит с приветственной речью на пленарной сессии заседания и проведёт ряд встреч на полях форума.

В двухдневном саммите участвуют делегации из более 100 стран, руководители и представители АБИИ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и других международных институтов. Всего ожидается порядка 2000 делегатов.

Темой девятой по счету встречи Совета управляющих станет «Строительство устойчивой инфраструктуры для всех». Участники обсудят вопросы глобальной экономической повестки, стратегические программы и планы инфраструктурного развития в Азии и других регионах мира.

Узбекистан стал членом АБИИ в ноябре 2016 года и является одним из крупнейших бенефициаров банка. Портфель реализованных и текущих проектов превышает 3 млрд долларов и охватывает такие направления, как «зелёная» энергетика, модернизация дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, образование и здравоохранение, поддержка частного сектора.