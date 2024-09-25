Для 24-летнего художника из Нукуса Наурыза Айтмуратова, архитектора по образованию, это только вторая персональная выставка — дебют состоялся в прошлом году у него на родине. Экспозиция с минималистским названием «4» включает около 70 работ — пейзажи, портреты, натюрморты, которые и вовсе не имеют названий.





«С этим у меня трудности. Вот и выставку назвал так, только потому что я — четвёртый в нашей компании художников. Друзья говорят: нужно выставляться, не надо работать для себя, покажи свои картины», — рассказал Айтмуратов «Газете.uz».

Фото Умара Курбанова / art-blog.uz

Друзья — это уже известные в Узбекистане и за рубежом каракалпакские художники Саламат Бабаджанов, Темур Шардеметов, Бахтыяр Серекеев.





Логично, что новая выставка Айтмуратова показывается именно в Bonum Factum, откуда завоёвывать мир начинали и его товарищи по цеху и в жизни.





На открытии коллеги и эксперты в один голос говорили о появлении в Каракалпакстане в последние годы целой плеяды талантливой молодёжи, представляющей современную живопись Узбекистана. Истоки формирования их творчества — отсылки к коллекции Государственного музея искусств им. И. В. Савицкого в Нукусе.





Искусствоведческая база — вещь важная, но любые определения загоняют художника в рамки и обычно бывают неполны. Так и в случае с творчеством Айтмуратова, которого объединяют с более раскрученными соотечественниками не только школьные и студенческие годы, но и нечто большее, чем теория и факты биографии.





Лучше всех феномен каракалпакской школы, пожалуй, объяснил один из внимательно присматривающихся к её авторам известный узбекистанский художник Сергей Абатуров: «Водный дефицит Арала в Нукусе компенсируется фонтаном художественных идей в картинах каракалпакских мастеров». В этом смысле «четвёртый» мастер кисти и ярких красок из Каракалпакстана лишним в этой экспрессионистской когорте никогда не будет.

Внимательный зритель найдёт в картинах Айтмуратова аллюзии на работы культовых фигур неоэкспрессионизма Фрэнсиса Бэкона или Жана-Мишеля Баскии, однако каракалпакский художник движется собственной дорогой, и переосмысление их творческого наследия для него куда важнее.





Большие полотна автора будут видны на любой выставке издалека благодаря густым и ярким краскам и мощной энергетике, исходящей от фигур, то кричащих, воздевающих руки к небу, то ли даже летящих. В остальных представленных жанрах художник будто уводит нас в увлекательное путешествие по своему краю — под аккомпанемент музыки на открытии выставки такие работы смотрятся с особым вдохновением.





В любом случае — в этом ли антураже, в другом ли — сухой эпитет «современное искусство» в работах Айтмуратова обозначает уже не какой-то отдельный вид творчества, а просто искусство, пользующееся вполне заслуженным успехом именно сегодня. Посетить выставку можно до 20 октября.