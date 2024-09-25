Политика

Узбекистан приступил к реализации крупных проектов по экономии 15 миллиардов кубометров воды за счёт повышения эффективности водопользования на 25% в ближайшие пять лет, заявил президент. Он предложил создать региональный центр по внедрению водосберегающих технологий в сотрудничестве с АБИИ.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека открыло миссию по наблюдению за парламентскими выборами в Узбекистане.

Новым хокимом Мирзо-Улугбекского района утверждён Боходир Гаибназаров, работавший главой отдела в хокимияте Ташкента, а также хокимом двух районов столицы. Он сменил Шавката Иргашева, который возглавлял район с 2018 года. Заместитель председателя Центрального банка Бобир Абубакиров стал хокимом Шайхантахурского района.

Экономика

Глава Комитета по автодорогам Жамшид Турсунов прокомментировал предложение сделать участок трассы Бектемир — Чирчик — Чарвак платным. По его словам, платная дорога должна иметь бесплатную альтернативу.

Президент Узбекистана сообщил о планах по строительству новой железной дороги по маршрутам «Ташкент — Самарканд» и «Самарканд — Навои — Бухара» для движения высокоскоростных поездов. По его словам, совместно с банком АБИИ планируется реализовать проекты на сумму 4 млрд долларов.

Общество

В Узбекистане планируется преобразовать все колледжи и профессиональные школы в техникумы, часть зданий передадут для школ. Техникумы получат частичную академическую самостоятельность и смогут оказывать платные услуги. В 14 из них внедрят британскую программу BTEC.

Завуч, заменявшая учителя русского языка, избила ученика 6-го класса в первый день испытательного срока. В управлении дошкольного и школьного образования заявили, что здоровье ребёнка удовлетворительное. Мать же школьника сообщила, что он отказывается идти в школу., где его заставили извиняться.

ЮНФПА и Институт «Семья и гендер» запустили первый в Узбекистане демографический портал. Он включает подробные данные обо всех регионах страны. Как сайт помогает демографам анализировать рождаемость и смертность, миграционные процессы, прогнозировать численность населения, рассказывает «Газета.uz».

Более 1200 теплиц, обогреваемых углём и расположенных вокруг Ташкента, оборудуют пылеулавливающими и газоочистными установками. Использование мазута для производства тепла и электричества будет разрешаться только решениями Кабмина. По городу установят мониторы и табло о качестве воздуха.

Культура

В столичной галерее Bonum Factum открылась выставка каракалпакского художника Наурыза Айтмуратова. Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров в экспозиции с минималистским названием «4» разглядел, как выходцы нукусской художественной школы пополняют ряды представителей отечественного экспрессионизма.

Спорт

В аэропорту Ташкента торжественно встретили сборную Узбекистана, вернувшуюся с шахматной олимпиады в Венгрии. Как прошла церемония — в объективе фотокорреспондента «Газеты.uz» Мурода Юсуфа.

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