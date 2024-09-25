Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Научно-исследовательский институт «Семья и гендер» запустили Национальный демографический портал demografiya.uz. Платформа включает визуальные демографические данные как всей республики, так и отдельных регионов. Сайт открыт для всех и будет развиваться, включая новые направления и госструктуры.

«Газета.uz» поговорила с программным аналитиком в фонде ООН по народонаселению Азамом Тошпулатовым о понятии демографии, деятельности демографов в стране и необходимости использования демографического окна.

Азам Тошпулатов. Фото: Хусниддин Ато.



Что такое демография?

Демография — это наука, изучающая численность, состав, распределение и динамику населения. Её ключевыми аспектами являются рождаемость, смертность, миграция и структура населения по возрасту, полу, национальности, уровню образования и другим характеристикам. Демография позволяет понять, как и почему изменяется население, и как эти изменения влияют на общество в целом.

Демография охватывает несколько направлений: историю, географию, антропологию, социологию, экономику, политику, медицину, религию. В зависимости от изучаемой сферы демографические исследования предоставляют данные об изменениях численности и распределения населения, его этнических и социальных особенностях, влиянии экономических, политических, культурных и других факторов на его динамику, а также условиях жизни и здоровье населения. Всё это помогает государствам и организациям планировать эффективное развитие общества.

«Демографические данные используются для прогнозирования потребностей населения в жилище, школах, больницах, рабочих местах и других инфраструктурных объектах. Они также помогают в разработке и корректировке социальных программ, пенсионных систем и медицинского обслуживания. Демографические исследования — это основа для формирования миграционной и семейной политики государства», — говорит Азам Тошпулатов.

Фото: Хусниддин Ато.



Чем занимаются демографы в Узбекистане?

Демографы занимаются сбором, анализом и интерпретацией данных о населении страны. Их работа включает в себя проведение переписей населения, исследований и опросов, а также использование административных данных для оценки численности и структуры населения. Данные собираются через государственные переписи населения, регистрационные записи о рождении и смерти.

Основные направления работы демографов в Узбекистане включают:

Анализ рождаемости и смертности. Демографы исследуют тенденции рождаемости и смертности, выявляя факторы, влияющие на эти показатели. Например, они могут изучать влияние социально-экономического уровня, образования и доступа к медицинским услугам на уровень рождаемости и смертности. Это помогает правительству разрабатывать меры по улучшению условий жизни и здравоохранения.

Демографы исследуют тенденции рождаемости и смертности, выявляя факторы, влияющие на эти показатели. Например, они могут изучать влияние социально-экономического уровня, образования и доступа к медицинским услугам на уровень рождаемости и смертности. Это помогает правительству разрабатывать меры по улучшению условий жизни и здравоохранения. Изучение миграционных процессов. В Узбекистане наблюдаются значительные потоки миграции, как внутренней, так и внешней. Демографы анализируют причины миграции, её последствия для экономики и общества, а также разработку рекомендаций по регулированию миграционных процессов.

В Узбекистане наблюдаются значительные потоки миграции, как внутренней, так и внешней. Демографы анализируют причины миграции, её последствия для экономики и общества, а также разработку рекомендаций по регулированию миграционных процессов. Прогнозирование численности и состава населения. Демографы создают прогнозы демографического развития на основе текущих тенденций. Эти прогнозы помогают государственным органам принимать обоснованные решения по планированию инфраструктуры, образованию и здравоохранению.

Демографы создают прогнозы демографического развития на основе текущих тенденций. Эти прогнозы помогают государственным органам принимать обоснованные решения по планированию инфраструктуры, образованию и здравоохранению. Исследование возрастной структуры населения. Демографы изучают, как возрастная структура населения изменяется с течением времени. Это особенно важно в условиях старения населения или роста доли молодёжи. Изучение возрастной структуры помогает в разработке образовательной и социальной политики.

«В советское время в Узбекистане действовала сильная демографическая школа, а сам предмет преподавался в Национальном университете Узбекистана. Однако с годами спрос на демографов уменьшился, что привело к их значительному сокращению. В настоящее время в Узбекистане нет вузов, готовящих демографов. Большинство специалистов работают в министерствах, ведомствах и институтах не по своей основной специальности, частично занимаясь вопросами демографии. Мы стремимся охватить всех демографов и создать больше программ для их подготовки. Одна из таких инициатив — наша летняя школа», — рассказывает Азам Тошпулатов.

Летняя школа демографов 2024 года. Фото: Хусниддин Ато.



Ежегодные летние школы для демографов традиционно организуются в рамках деятельности демографической лаборатории созданной при содействии ЮНФПА при Научно-исследовательским институтом «Семья и гендер». Их цель — обучение участников эффективному использованию демографических данных для социально-экономического развития страны. Программа охватывает широкий спектр вопросов, связанных с демографическими изменениями и их влиянием на различные аспекты социальной и экономической жизни. В этом году четвёртая летняя школа для молодых демографов прошла в Ташкентской области. Она объединила экспертов, представителей министерств и ведомств, а также научных работников и преподавателей.

В течение пяти дней участники работают в группах, проводят практические занятия с демографическими данными, обсуждают влияние демографических процессов на экономическое развитие страны, рынок труда и систему социальной защиты. Программа также предусматривает презентации результатов групповой работы и обсуждение дальнейших шагов по использованию демографических данных для стратегического планирования.

Фото: Хусниддин Ато.



«В нашей школе мы укрепляем потенциал участников, обучая их правильному пониманию и использованию демографических данных. Полученные знания и навыки они могут применять в своей работе. К примеру, один молодой учёный и выпускник нашей прошлогодней школы использовал изученные у нас методики для прогноза численности населения и успешно защитил диссертацию. Мы стараемся привлекать специалистов не только из Ташкента, но и из регионов, чтобы обеспечить доступ к знаниям по всей стране», — говорит Азам Тошпулатов.

Главной темой демографической школы 2024 года стало использование демографических данных для социально-экономического развития Узбекистана. Это включает планирование рынка труда, образования и здравоохранения, разработку социальной политики, управление миграцией, а также содействие региональному развитию для их сбалансированного роста и улучшения качества жизни. Всё это особенно важно в условиях активных демографических изменений в стране, связанных с ростом населения и изменением возрастной структуры.

Фото: ЮНФПА.



По словам Азама Тошпулатова, сейчас Узбекистан переживает период «демографического окна возможностей», когда доля трудоспособного населения значительно превышает долю «иждивенцев» (детей и пожилых людей). В этот период уровень рождаемости снижается, и, соответственно, уменьшается количество детей, а население старшего возраста ещё не велико. Это создаёт благоприятные условия для экономического роста — демографического дивиденда. Поскольку большее количество людей способно работать, платить налоги и вносить вклад в экономику, при этом меньше ресурсов требуется на содержание зависимой части населения.

«Если Узбекистан эффективно воспользуется демографическим окном возможностей, инвестируя в здравоохранение, образование и создание рабочих мест, то сможет значительно улучшить свои экономические показатели и войти в число развитых стран. Такое окно открывается лишь один раз, и, если его упустить, второго шанса не будет», — утверждает Азам Тошпулатов.

Зачем нужен демографический портал?

Национальный демографический портал, разработанный Научно-исследовательским институтом «Семья и гендер» при поддержке ЮНФПА — это первая и единственная платформа, где демографические данные об Узбекистане и его регионах представлены в визуальном формате. Портал находится в открытом доступе и будет использоваться для развития демографии в стране. В будущем сотрудники планируют интегрировать в него различные направления, расширять географию и активно вовлекать больше государственных органов.

Портал включает несколько разделов. Первый из них — «Демографический паспорт» — содержит сводную информацию о демографическом состоянии и тенденциях развития населения конкретной территории или страны. Он подробно описывает ключевые демографические показатели, тренды и используется для анализа текущих демографических условий и прогнозирования будущих изменений. В настоящее время доступны паспорта 12 регионов, города Ташкента и Республики Каракалпакстан.

Демографический паспорт включает:

Численность постоянного населения;

Количество семей;

Коэффициент рождаемости и смертности;

Динамика браков и разводов;

Показатели внутренней и внешней миграции.

«Демографические паспорта областей и районов республики, размещённые на портале, широко используются для подготовки аналитических отчётов для местных органов власти. Министерство экономики и финансов, Министерство занятости и сокращения бедности активно применяют эти данные при создании программ по социальной инфраструктуре и трудоустройству населения», — рассказывает Азам Тошпулатов.

Демографический паспорт на примере города Ташкента.



Следующий раздел — интерактивная карта Узбекистана. На сайте размещён рейтинг численности постоянного населения каждого региона, составленный по статистическим данным на 1 января 2023 года. Согласно рейтингу, первое место занимает Самаркандская область с 4 118 200 человек. На втором месте расположилась Ферганская область с показателем 3 976 300 человек. Третье место получила Кашкадарьинская область, где проживает 3 482 300 человек. Город Ташкент занимает седьмое место с численностью населения в 2 956 400 человек.

Численность постоянного населения за 1991, 2010 и 2023 года



Нажав на определённый регион на карте, можно ознакомиться с его демографическими показателями: площадью, плотностью и численностью населения, численностью мужчин и женщин, численностью горожан и сельских жителей, а также количеством семей и махаллей. Ниже приводится информация об истории, географии, населении и семьях выбранного региона.

Интерактивная карта Узбекистана

Демографические показатели Ташкента



«Демографическая информация представлена по каждой области и району в визуализированном и структурированном виде, что делает её использование удобным для пользователей, в том числе специалистов из министерств, ведомств, исследовательских организаций и других учреждений. Им больше не нужно тратить много времени на поиск и обобщение данных на сайте статистики. Например, если представителю министерства или исследователю требуется демографическая информация по Навоийской области, он сможет получить её на портале за считанные секунды в удобном интерактивном формате с разбивкой по всем районам. Поиск и обобщение этих же данных на сайте статистики заняли бы значительно больше времени и усилий, а результат был бы представлен исключительно в табличной форме без визуализации», — объясняет Азам Тошпулатов.

Численность мужчин и женщин

Количество семей

Коэффициент рождаемости

Коэффициент смертности



Кроме этого, на портале есть образовательный раздел. Он содержит информацию о летних школах, тренингах, интервью, а также учебные материалы и ежедневные программы всех прошедших демографических школ. Для молодых специалистов разработан двухэтапный онлайн-курс по демографии. Каждый этап включает от 6 до 12 уроков, тесты, задания и кейс-стади. Цель курса — ознакомить с основными понятиями, методами и показателями сбора и анализа демографических данных, а также с основными тенденциями развития населения в Узбекистане и мире. По окончании курса участники получают сертификат о его прохождении.

«Сотрудники министерств, включая Министерство экономики и финансов, также проходят обучение и получают сертификаты по демографии через учебные модули портала. Студенты вузов, а также аспиранты (PhD, Doctor of Science), в частности Самаркандского государственного университета и Ташкентского государственного экономического университета, используют демографические данные, онлайн-тренинги и более 50 аналитических материалов с демографического портала в процессе учёбы и на практических занятиях», — заключает Азам Тошпулатов.