24 сентября в аэропорту Ташкента торжественно встретили сборную Узбекистана, вернувшуюся с шахматной олимпиады в Венгрии. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Мурод Юсуф подготовил фоторепортаж с церемонии.

В мероприятии приняли участие министр спорта Адхам Икрамов, председатель Ассоциации махаллей Кахрамон Куронбоев, глава Центра духовности и просветительства Отабек Хасанов, заместитель хокима Ташкента Дурдона Рахимова, а также представители общественности, родственники спортсменов и журналисты.

Руководитель Департамента социального развития Администрации президента Одил Абдурахманов зачитал поздравление главы государства.

Мужская сборная Узбекистана заняла 3-е место в общем зачёте среди 189 стран. Шамсиддин Вахидов также завоевал золотую медаль на четвёртой доске, а Нодирбек Абдусатторов — серебряную медаль на первой доске. Женская сборная улучшила свой предыдущий результат (+19 позиций) и заняла 12 место среди 169 стран. Кроме того, Нодира Нодиржонова показала второй лучший результат на своей доске и завоевала серебряную медаль.

На церемонии каждому представителю мужской сборной (Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Шамсиддин Вохидов, Жахонгир Вахидов) вручили автомобиль BYD Chazor.

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