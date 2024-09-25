24 сентября в аэропорту Ташкента торжественно встретили сборную Узбекистана, вернувшуюся с шахматной олимпиады в Венгрии. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Мурод Юсуф подготовил фоторепортаж с церемонии.

В мероприятии приняли участие министр спорта Адхам Икрамов, председатель Ассоциации махаллей Кахрамон Куронбоев, глава Центра духовности и просветительства Отабек Хасанов, заместитель хокима Ташкента Дурдона Рахимова, а также представители общественности, родственники спортсменов и журналисты.

Руководитель Департамента социального развития Администрации президента Одил Абдурахманов зачитал поздравление главы государства.

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Мужская сборная Узбекистана заняла 3-е место в общем зачёте среди 189 стран. Шамсиддин Вахидов также завоевал золотую медаль на четвёртой доске, а Нодирбек Абдусатторов — серебряную медаль на первой доске. Женская сборная улучшила свой предыдущий результат (+19 позиций) и заняла 12 место среди 169 стран. Кроме того, Нодира Нодиржонова показала второй лучший результат на своей доске и завоевала серебряную медаль.

На церемонии каждому представителю мужской сборной (Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Шамсиддин Вохидов, Жахонгир Вахидов) вручили автомобиль BYD Chazor.

Фото

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы

шахматная олимпиада, шахматы