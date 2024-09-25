В столицу Кыргызстана Бишкек 25 сентября прибыл новый посол Узбекистана Саидикрам Ниязходжаев, сообщает ИА «Дунё».

Ему 59 лет. Окончил Ташкентский политехнический институт (ныне Ташкентский государственный технический университет).

До назначения в Бишкек он с 2018 года работал послом Узбекистана в Казахстане. В августе за вклад в укрепление двусторонних отношений указом президента Казахстана был награждён орденом «Достык» («Дружбы») II степени.

Ранее был заместителем министра иностранных дел Узбекистана, занимал ответственные посты в аппарате президента, правительственных структурах, в том числе был заместителем государственного советника и заместителем министра экономики.

Саидикрам Ниязходжаев сменил Хуршида Мирзахидова, который возглавлял дипломатическую миссию в Бишкеке в 2020—2024 годах.