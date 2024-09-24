14-й чемпион мира по шахматам, российский гроссмейстер Владимир Крамник, который на шахматной олимпиаде в Будапеште был капитаном сборной Узбекистана, в интервью для ChessBase India рассказал, что доволен итоговым результатом турнира.

По его словам, шахматисты Узбекистана были четвёртыми по рейтингу на Олимпиаде (средний рейтинг — 2690) после США (2757), Индии (2753) и Китая (2724), но «сражались хорошо, что чуть не заняли второе место».

«Некоторые матчи могли завершиться по-другому и тогда мы бы заняли второе место. Но, честно говоря, третье место — тоже успех для молодой команды. Мы пока не можем сравнивать себя с Индией, но ребята сражались хорошо. Были ненужные ошибки, которые типичны для молодых шахматистов, но это всё равно был хороший опыт», — сказал он.

Владимир Крамник рассказал, что начал работу с Федерацией шахмат Узбекистана год назад и провёл несколько онлайн и офлайн сессий с шахматистами.

«У нас были сложные матчи, играли с сильными командами. Иногда приходилось проводить подготовку с тремя шахматистами — утром, вечером и ночью. Последние три ночи я спал 3−4 часа. Думаю, что сегодня я хорошо высплюсь», — заявил он.

Экс-чемпион мира также оценил уровень Нодирбека Абдусатторов и других молодых шахматистов, которые входят в топ-10 мирового рейтинга.

«Что общего у Нодирбека (с другими представителями молодого поколения Доммараджу Гукешом, Арджуном Эригайси, Рамешбабу Прагнанандхой — ред.), так это то, что они топ-шахматисты, и собираются оставаться на высочайшем уровне очень-очень долго. Они действительно должны быть там. Когда мы с Нодирбеком дискутируем и анализируем, то говорим на одном языке! Конечно, я больше не топ-шахматист, но моё понимание все ещё может быть хорошим!», — сказал он.

Российский гроссмейстер считает, что в ближайшие годы список 10 лучших шахматистов мира изменится не только в рейтинге, но и по силе, и они останутся на таком уровне следующие 10−20 лет.

«Я впечатлён Нодирбеком, конечно, не так сильно, как вашими ребятами из Индии. Он очень и очень хорош. Нодирбек — уже топ-игрок», — отметил он.

Напомним, Узбекистан занял третье место на шахматной олимпиаде среди 189 стран. Шахматист Шамсиддин Вохидов удостоился золотой медали, Нодирбек Абдусатторов получил «серебро». Женская сборная заняла 12-е место среди 169 стран, а Нодира Надиржанова показала второй лучший результат на своей доске.