В Узбекистане упростят согласование проектов через градостроительные советы. Об этом на совещании 23 сентября сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

По его словам, градостроительные советы в каждой области затягивают рассмотрение и согласование внесённых проектов затягивается до шести месяцев, что вызывает много нареканий.

Перед подачей в градостроительный совет проекты согласовываются с районным управлением здравоохранения и пожарной безопасности, хотя их руководители заседают в совете. Для повторного внесения отклонённого советом проекта необходимо обязательное согласование с Санитарно-эпидемиологической службой и отделом пожарной безопасности.

В результате строители и проектировщики тратят на этот процесс в два раза больше денег и теряют ещё 2−3 месяца.

В связи с этим глава государства заявил, что процессы, связанные с этими советами, будут полностью цифровизированы. Теперь все проекты будут вноситься в электронном виде через платформу «Шаффоф курилиш». Получение отдельного заключения от СЭС и районного отдела пожарной безопасности на проектные документы отменяется.

Члены совета будут электронно согласовывать проект на этой платформе. Срок рассмотрения проекта не будет превышать 15 дней.

Данную процедуру поручено ввести в Ташкенте с 1 декабря, а в других регионах — с 1 апреля 2025 года.

Территориальные архитектурно-градостроительные советы отвечают за рассмотрение и согласование схем планировки развития районов Каракалпакстана, областей и Ташкента, а также генеральных планов городов (районов), градостроительных схем сельских населённых пунктов, проектов детальной планировки и других градостроительных документов на территориях, находящихся в их ведении.

Кроме того, советы рассматривают и согласовывают проекты зданий, сооружений и других объектов, рассматривают предложения государственных органов и организаций, юридических и физических лиц по планированию и строительству застройки населённых пунктов и другое.

На совещании президент также заявил, что с начала года количество объектов, строительство которых началось без регистрации, составило 2200, растёт число хаотичных строек. Он поручил усилить борьбу с бюрократическими препятствиями и коррупцией в сфере.

Глава государства поручил в течение месяца зарегистрировать и внедрить 38 градостроительных норм и правил, а до марта — ещё 13. К весне должны быть разработаны национальные нормы по строительству зданий высотой выше 16 этажей, торговых комплексов и паркингов.