Члены Генеральной ассамблеи ООН консенсусом одобрили Пакт во имя будущего — декларацию, предусматривающую действия для более безопасного, мирного, устойчивого и инклюзивного мира для будущих поколений, сообщается на сайте ООН.

Документ был принят в рамках Саммита будущего, участие в котором приняли мировые лидеры, представители гражданского общества и эксперты. Вместе с пактом также приняты Глобальный цифровой договор, призванный повысить доверие к интернету, и Декларация о будущих поколениях, в которой правительства обязуются покончить с неравенством.

О чем Пакт во имя будущего

Пакт включает пять основных направлений: устойчивое развитие; международный мир и безопасность; наука и технологии; молодёжь и будущие поколения; и преобразование глобального управления.

«Мы переживаем время глубоких глобальных преобразований. Мы сталкиваемся с возрастающими катастрофическими и экзистенциальными рисками, и многие из них обусловлены теми решениями, которые мы принимаем… Если мы не сменим курс, то рискуем в будущем оказаться в условиях постоянного кризиса и упадка», — говорится в документе.

«Однако это также момент надежды и возможностей. Глобальные преобразования — это шанс для обновления и прогресса на основе нашей общей человечности. Достижения в области знаний, науки, техники и инноваций могут обеспечить прорыв к лучшему и более устойчивому будущему для всех. Выбор за нами», — подчёркивается в пакте.

Государства-члены ООН, одобрив пакт, обязались, среди прочего:

Ускорить достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) и Парижского соглашения об изменении климата;

Прислушиваться к молодым людям и включать их в процесс принятия решений на национальном и глобальном уровнях;

Создавать более прочные партнёрские отношения с гражданским обществом, частным сектором, местными и региональными органами власти;

Удвоить усилия по созданию и поддержанию мирных, инклюзивных и справедливых обществ и устранению коренных причин конфликтов;

Защищать всех гражданских лиц в вооружённых конфликтах;

Ускорить выполнение обязательств в отношении женщин, мира и безопасности.

Всего в пакте обозначены 56 общих действий, которые страны обязались выполнить. На согласование документа ушло около девяти месяцев переговоров, отмечает Reuters.

В последний момент Россия предложила поправку к документу, в которой говорилось, что «ООН и её система не должны вмешиваться в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства». Генассамблея отказалась голосовать по поправке, это решение поддержали 143 страны, против него выступили 7 делегаций и 15 воздержались.