Чемпион Олимпийских игр по боксу в Париже Асадхужа Муйдинхужаев нарушил Правила дорожного движения, разогнавшись в Ташкенте на автомобиле, полученном в качестве подарка президента, до 110 км/ч. Он сам опубликовал видео об этом в Instagram (позже ролик был удалён).

На записи можно увидеть, как боксёр садится в Tahoe и едет по небольшой улице в центре Ташкента, постепенно увеличивая скорость до 110 км/ч. Видео сопровождается музыкой.

В ГУВД Ташкента «Газете.uz» сообщили, что правонарушение изучается сотрудниками УБДД. «Будет принято законное решение», — заявили в ведомстве.

Пресс-секретарь УБДД ГУВД Кахрамон Худойберганов сообщил «Дарё», что автомобиль разыскивается.

«Закон един для всех, ответственность за каждое нарушение неотвратима. В ближайшее время машина будет найдена, будут приняты меры, и мы проинформируем об этом общественность», — заявил он.

Известные блогеры осудили поступок чемпиона. Юрист Хушнудбек Худойбердиев написал, что, превысив допустимую скорость (60 км/ч) на 50 км/ч, он должен получить штраф на сумму более 3 млн сумов. «Если учесть призовые в 200 тысяч долларов, он может повторить это же правонарушение ещё 823 раза», — отметил блогер.

«К сожалению, во всём виноваты мы сами. Под видео в Instagram из более 130 комментариев лишь 1−2 были о правонарушении. Остальные поддержали эти действия Асадхужи… Один даже написал: „Козлы, вперёд, сообщите в ГАИ, что он превысил 80 км/ч“ (напомним, разрешённая скорость в городе — 60 км/ч — ред.)», — написал Хушнудбек Худойбердиев.

«По этой причине каждый день на наших улицах в автоавариях погибает около 10 человек… Когда будет принят закон, лишающий прав водителей, хвастающихся своими нарушениями в интернете? Когда доведут до конца закон о введении штрафных баллов? Вообще, когда будет наведён порядок в этой сфере? Дождёмся ли мы времени, когда будет установлена строгая ответственность? Почему мы спим? Разве не позор иметь законы, разрешающие за деньги совершать всё, что хочется?» — спросил он.

Асадхужа Муйдинхужаев стал чемпионом Олимпиады по боксу в весовой категории до 71 кг. Наряду с другими золотыми призёрами он получил 200 тысяч долларов, автомобиль Tahoe и двухэтажный коттедж. Указом президента он также награждён почётным званием «Узбекистон ифтихори».