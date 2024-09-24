Узбекистан установил дипломатические отношения с Кабо-Верде и Сейшельскими островами, сообщил в своём Telegram-канале министр иностранных дел Бахтиёр Саидов.

Находясь в Нью-Йорке, он подписал совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений с министром иностранных дел, сотрудничества и региональной интеграции Кабо-Верде (страна в северо-западной Африке) Руйем Алберту де Фигейредо Суаришем.





«Несомненно, новое партнёрство открывает новые возможности для народов обеих наших стран», — отметил Бахтиёр Саидов.

Министр также провёл встречу с министром иностранных дел и туризма Сейшельских островов (Восточная Африка) Сильвестром Радегондом, на которой было подписано совместное коммюнике.





«Существует ряд областей многообещающего сотрудничества, особенно в области содействия народной дипломатии и туристическим обменам в обоих направлениях», — отметил Бахтиёр Саидов.

Количество стран, установивших дипломатические отношения с Узбекистаном, достигло 151. Ранее документы об этом были подписаны с Джибути , Гамбией , Белизом и Лихтенштейном.