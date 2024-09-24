Компания из Турции Onur Group намерена принять участие в реконструкции дорог в Узбекистане, сообщили в Министерстве экономики и финансов. Директор группы по проектам в Румынии и Молдове Бюлент Татар 20 сентября встретился с руководством Минэкономфина.

Стороны обсудили реконструкцию автомобильной дороги 4R12 Бектемир — Чирчик — Газалкент — Чорбог на участке 6−77 км с использованием асфальтобетонного покрытия. Её планируется превратить в платную дорогу.

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18 сентября специалисты Onur Group совместно с представителями Минэкономфина и Комитета по автомобильным дорогам посетили участок. По итогам встречи стороны договорились «подготовить необходимые документы для реализации проекта».

В пресс-службе Комитета по автодорогам уточнили, что Министерство транспорта ещё не провело тендер по этой платной дороге. В Минтрансе указали, что пока рассмотрены предложения этой компании и ещё не разработано технико-экономическое обоснование проекта. После этого будет проведён тендер и определится подрядчик проекта, отметили в министерстве.

По данным министерства, Onur Group, основанная в 1981 году, работает в сфере строительства и инжиниринга, в частности, имеет опыт реализации проектов, связанных со строительством мостов, тоннелей, плотин, аэропортов, трамвайных и железных дорог, а также городской инфраструктуры. Компания реализует строительные проекты в 13 странах, таких как Турция, Украина, Хорватия, Тунис, Молдова, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Экваториальная Гвинея и Туркменистан.