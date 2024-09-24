Вопрос регулярного обновления градостроительных норм и правил, чтобы они соответствовали современным методам строительства, обсуждался на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 23 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Глава государства подчеркнул, что темпы внедрения высоких технологий, науки и инноваций в сферу строительства не отвечают требованиям времени.

Несмотря на то, что темпы строительства в последние годы растут на 7−8% в год, всё ещё применяются старые нормы, стандарты и подходы.

Согласно озвученным данным, 38 градостроительных норм и правил (ШНК) не прошли регистрацию, ещё 13 не были обновлены.

По этой причине строительные компании, планирующие построить современный объект, тратят дополнительное время и ресурсы на получение технических условий для проекта, что также влияет на себестоимость, отмечалось на совещании.

Шавкат Мирзиёев поручил министерствам строительства и юстиции в течение месяца зарегистрировать и внедрить в практику 38 норм и правил. Кроме того, до 1 марта следующего года должны быть разработаны национальные нормы по строительству зданий высотой выше 16 этажей, торговых комплексов и паркингов, а также ещё 13 норм и правил.

До конца года при Ташкентском архитектурно-строительном университете должно быть создано конструкторское бюро по строительству зданий выше 16 этажей.

На совещании президент также заявил, что с начала года количество объектов, строительство которых началось без регистрации, составило 2200, растёт число хаотичных строек. Он поручил усилить борьбу с бюрократическими препятствиями и коррупцией в сфере.