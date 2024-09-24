Узбекистан планирует председательствовать в Движении неприсоединения в 2027—2029 годах, заявил министр иностранных дел по итогам участия в министерской встрече движения в Нью-Йорке в понедельник.

Движении неприсоединения — международная организация, созданная в 1961 году и сегодня объединяющая 120 стран на принципах неучастия в военных блоках. Узбекистан присоединился к движению в сентябре 1992 года. С 2019 года председателем в движении был Азербайджан, с этого года председательство перешло к Уганде (до 2026 года).

«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, отмеченной сложными глобальными процессами и динамичными изменениями. Для нас большая честь объявить об исторической вехе — планах Узбекистана провести 20-й саммит и возглавить движение на 2027−2029 годы с упором на ключевые приоритеты, такие как энергетическая безопасность, устойчивое развитие и укрепление глобальных торговых систем», — отметил глава МИД Узбекистана.

«Мы стремимся укреплять мир, решать проблемы изменения климата и поддерживать новое поколение посредством образования. Вместе мы сможем справиться с вызовами нашего времени и усилить голос Глобального Юга», — добавил он.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев участвовал в саммите Контактной группы Движения неприсоединения в Баку в марте 2023 года.