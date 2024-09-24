Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник подверг критике отставание в разработке мастер-планов регионов, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В прошлом году хокимиятам было предоставлено право разрабатывать мастер-планы регионов с привлечением частного сектора в целях развития туризма, строительства, торговли и сервиса.

В Бухарской и Навоийской областях были разработаны мастер-планы 85 регионов, первые земельные участки уже проданы предпринимателям. Однако в некоторых областях этот процесс пока идёт медленно, говорится в сообщении.

Президент поручил хокимам областей до конца года разработать мастер-планы минимум для 10 территорий.

Кроме того, должна быть ускорена реализация 136 мастер-планов для 106 районов и городов: 48 мастер-планов по комплексному развитию и урбанизации территорий, 20 — по созданию туристических зон, 68 — по расширению придорожной торговли и услуг.

К настоящему времени разработан 21 из 136 указанных мастер-планов. В Андижанской и Хорезмской областях не принято ни одного мастер-плана.

В начале года Шавкат Мирзиёев поручал разработать мастер-планы для 70 районов, а в 2025 году — для всех районов Узбекистана.

Если у района будет мастер-план, это станет огромным источником средств, предпринимателей и рабочих мест, отмечал президент.

«Похоже, это не нужно первым заместителям хокимов. Если будет мастер-план, то работа будет плановой, результативной. Ещё будут серьёзные расчёты по хищениям земли, это должны знать все», — говорил он.

Летом 2022 года было объявлено о создании Республиканского совета по разработке генпланов и мастер-планов регионов в три этапа. На первом этапе совет должен утвердить главную схему области с указанием направлений развития на 5-, 10- и 20-летнюю перспективу, определить в ней границы земель и инфраструктуры.

На её основе на втором этапе должен быть разработан генеральный план региона. В нём определяются промышленные, сервисные и жилые зоны, расположение дорог и инфраструктурных сетей.

На третьем этапе главные архитекторы и первые заместители хокимов областей, районов и городов утверждают мастер-планы, в которых конкретно указано расположение жилого фонда, школ, детских садов, больниц, объектов торговли и обслуживания.