Чемпиону Олимпийских игр по боксу в Париже Асадхуже Муйдинхужаеву, превысившему скорость, назначили штраф, сообщила пресс-служба Управление безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента.

Со спортсменом также провели профилактическую беседу, говорится в сообщении.

В отношении 23-летнего боксёра оформлен административный протокол (его копия опубликована в Telegram-канале ведомства) по части 3 статьи 128−3 Кодекса об административной ответственности (превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 км/ч / влечёт наложение штрафа в 9 БРВ, или 3,06 млн сумов).





Ранее в соцсетях распространилась запись, на которой видно, как Муйдинхужаев садится в Tahoe с надписью «подарок президента» и едет по небольшой улице в центре Ташкента, постепенно увеличивая скорость до 110 км/ч. Спортсмен сам опубликовал видео в Instagram, но позже удалил его.

Асадхужа Муйдинхужаев стал чемпионом Олимпиады-2024 по боксу в весовой категории до 71 кг. Наряду с другими золотыми призёрами он получил 200 тысяч долларов, автомобиль Tahoe и двухэтажный коттедж. Указом президента он также награждён почётным званием «Узбекистон ифтихори».