Фермеров в Узбекистане принуждают в ущерб себе заключать дополнительные соглашения для изменения фьючерсных контрактов с хлопоково-текстильными кластерами в «добровольно-принудительном» порядке. Об этом пишет Kun.uz.

На аудиозаписи, полученной изданием, можно услышать, как человек с голосом, похожим на голос начальника управления сельского хозяйства Сурхандарьинской области Рахматулло Гафарова, сообщает хокиму одного из районов, что фермерам необходимо подписать «бланк», который «прислали из Ташкента».

«Хоким бобо, сейчас из Ташкента, с биржи прислали бланк. Завтра 100% фермерских хозяйств обязательно должны участвовать в собрании. Когда все фермеры соберутся, нужно поставить печать на этом бланке и получить подпись с одной стороны. Таким образом, будет выполнено новое постановление Кабинета министров №574. Цена снова будет 6800 сумов, к ней государство добавит субсидию, и после прибавления 1000 сумов цена составит 7800 сумов. Все ранее заключённые сделки по цене 8000−9000 сумов будут отменены на 100%», — говорит мужчина.

Рахматулло Гафаров.

Журналист Kun.uz позвонил на номер, прикреплённый к аккаунту с именем «Рахматулла Гаппаров», который отправил это голосовое сообщение в Telegram. Трубку предположительно поднял сам Рахматулло Гаффоров. Он сообщил журналисту, что он «на видеоселекторном совещании Ганиева» и свяжется после его окончания. Возможно, имеется в виду Шухрат Ганиев, советник президента по вопросам аграрного развития.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства «Газете.uz» сообщили, что не давали территориальным управлениям сельского хозяйства таких поручений, приказов или указаний. В хокимияте Сурхандарьинской области заявили, что изучают ситуацию и аудиозапись, и также заверили, что не было таких поручений.

Согласно упомянутому постановлению Кабинета министров (№574) от 13 сентября, предусматривает заключение дополнительных соглашений между производителями хлопка и предприятиями по его переработке к контрактам, заключённым на биржевых торгах на 2024 год, с учётом того, что цена на хлопковое сырье не должна быть ниже 6,8 млн сумов за тонну.

«Газета.uz» писала, что в феврале правительство объявляло рекомендуемую минимальную цену в 7800 сумов за 1 кг хлопка, по которому фермеры и кластеры заключали фьючерсные контракты (в некоторых случаях по 8500 сумов). Однако на мировой бирже цены на тот момент приблизились к 6000 сумам за 1 кг. Мы объясняли, как формируется цена, как условия соглашений пересматриваются в ущерб фермерам и почему они недовольны.