На погранично-таможенном посту «Довуд ота» была пресечена попытка ввоза в страну мефедрона весом более 18 кг, сообщила пресс-служба Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов.

Во время осмотра автомобиля Lada Largus, прибывшего в Узбекистан, внимание таможенников привлекли два звуковых усилителя (колонки) в грузовом отсеке автомобиля, так как внутри находились подозрительные предметы.

При участии понятых колонки вскрыли. Внутри них были обнаружены 36 полиэтиленовых пакетов. Согласно заключению Центральной таможенной лаборатории, в пакетах оказался синтетический наркотик мефедрон весом 18,089 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело.