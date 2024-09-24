Столичное сообщество мастеров авторских кукол и игрушек «Кукольный дом» продолжает радовать зрителей кукольным искусством. Четвёртая по счёту выставка, организованная мастерицами Ольгой Томлинг и Оксаной Середюк, проходит в галерее Xamar и будит во взрослых посетителях воспоминания о любимых игрушках, книжках и мультфильмах.

выставка кукол, галерея xamar, кукольный дом

«Мы хотели вернуть наших зрителей в детство — самую счастливую и беззаботную пору. Воспоминания о днях, когда мы были маленькими и беспечными, вызывают у нас, взрослых, тёплые и светлые чувства. Их каждая из мастериц постаралась вложить в своих кукол», — говорит Ольга Томлинг.

выставка кукол, галерея xamar, кукольный дом

В выставке приняли участие 14 мастериц. Результатом работы, которая длилась три месяца, стали 28 кукол, выполненных в различных техниках: от ткани, ваты и пряжи до папье-маше и полимерной глины. Каждую сопровождают детские фотографии авторов и небольшие истории о том, как появился на свет тот или иной персонаж.

выставка кукол, галерея xamar, кукольный дом

При входе в галерею сооружён стенд с предметами советского быта, которые раньше встречались в каждом доме. На фоне пёстрого настенного ковра висит пионерская форма, авоська с яблоками, стоит горшок с комнатным плющом. На столе разложены книги, игрушки, фотоальбом, записная книжка и стационарный телефон. Из вазочек выглядывают конфеты «Алёнка», «Мишки в лесу», «Барбарис», «Кис-Кис», которые, по словам мастериц, на стол ставили только по праздникам. Все реквизиты организаторы принесли из дома или сделали своими руками. Посетителям выставки предлагается угадать предметы из советского прошлого на ощупь и сыграть в классики.

выставка кукол, галерея xamar, кукольный дом

«В наше время телефонов и компьютеров не было, а мультфильмы по телевизору показывали по выходным, поэтому почти всё свободное время мы проводили на улице. Помню, как носились по двору, играли в прятки, догонялки, лазали по деревьям, ловили лягушек и привязывали к нитке жуков, чтобы пускать их как воздушных змеев. Сейчас дети предпочитают живому общению виртуальное и больше времени проводят в интернете, чем на улице», — делится Ольга Томлинг.

выставка кукол, галерея xamar, кукольный дом

Кукольница воплотила собирательный образ детей того времени в озорном дворовом мальчишке, который напоминает героя её любимого фильма «Приключения Петрова и Васечкина». Рыжеволосый и лопоухий, он держит в руках скворечник и улыбается посетителям. Ольга вспоминает, как на уроках труда девочек учили шить на машинке, а мальчиков — мастерить скворечники и табуретки. Женщина признаётся, что именно в школе ей привили любовь к швейному делу. Только теперь вместо косынок, фартуков и платьев для себя она шьёт наряды для своих кукол.

выставка кукол, галерея xamar, кукольный дом

Марина Ващенко для выставки смастерила тряпичный кукольный домик, внутри которого мышки-норушки пьют чай и рассказывают сказки. Трогательную работу она посвятила папе, которого представила в виде куклы-ангела с белоснежными воздушными крыльями.

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«В детстве я мечтала о кукольном домике, но денег купить его у нас не было. Тогда мой папа сделал его своими руками: взял коробку из-под торта, вырезал окошки и разукрасил стены. Из спичечных коробков сделал мебель, повесил шторки из тряпок, поставил стол по центру. Домик получился простой, но я играла с ним каждый день», — вспоминает мастерица.

выставка кукол, галерея xamar, кукольный дом

Другие участницы выставки создали кукольные версии себя и своих близких. Миниатюрная композиция Ирины Крашенинниковой — это воплощённое в вате воспоминание о том, как играла во дворе с детьми на зимних каникулах. Путешествие на воздушном шаре, о котором всегда мечтала, читая Жюля Верна, воссоздала Татьяна Ишмурзина.

выставка кукол, галерея xamar, кукольный дом

«Я тоже была пионером и носила красный галстук. Сколько же лет с тех пор прошло», — со слезами вспоминает пожилая посетительница, глядя на кукол-пионеров Лии Кевхаянц.

выставка кукол, галерея xamar, кукольный дом

Пока старшее поколение вспоминает былые времена, дети с любопытством рассматривают персонажей сказок, мультфильмов и передач. Девочку с щенком из мультфильма «Варежка» и клоуна Асисяя из телепередачи «Голубой огонёк» сделали для выставки Оксана и Александр Середюк. Маргарита Полякова представила огромного Карлсона из папье-маше, Виталия Троцко и Анна Кравченко связали героев мультфильмов «Красная Шапочка», «Ёжик в тумане», «Мама для мамонтёнка», «Коза-дереза», «Бобик в гостях у Барбоса», «Чебурашка».

выставка кукол, галерея xamar, кукольный дом

На выходе все желающие могут проголосовать за понравившуюся куклу. Мастер, чья работа наберёт наибольшее количество голосов, получит приз зрительских симпатий. Победителями прошлой выставки «Кукла как картина» стали супруги Александр и Оксана Середюк, набрав 3075 голосов за свою работу «Старик с петухами».

выставка кукол, галерея xamar, кукольный дом

Выставка кукол «Назад в детство» продлится до 29 сентября. Галерея находится в здании Центрального выставочного зала (ЦВЗ) и работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

Мастерицы «Кукольного дома» уже начали подготовку к следующей предновогодней выставке, которая пройдёт в декабре.