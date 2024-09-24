Столичное сообщество мастеров авторских кукол и игрушек «Кукольный дом» продолжает радовать зрителей кукольным искусством. Четвёртая по счёту выставка, организованная мастерицами Ольгой Томлинг и Оксаной Середюк, проходит в галерее Xamar и будит во взрослых посетителях воспоминания о любимых игрушках, книжках и мультфильмах.





«Мы хотели вернуть наших зрителей в детство — самую счастливую и беззаботную пору. Воспоминания о днях, когда мы были маленькими и беспечными, вызывают у нас, взрослых, тёплые и светлые чувства. Их каждая из мастериц постаралась вложить в своих кукол», — говорит Ольга Томлинг.





В выставке приняли участие 14 мастериц. Результатом работы, которая длилась три месяца, стали 28 кукол, выполненных в различных техниках: от ткани, ваты и пряжи до папье-маше и полимерной глины. Каждую сопровождают детские фотографии авторов и небольшие истории о том, как появился на свет тот или иной персонаж.





При входе в галерею сооружён стенд с предметами советского быта, которые раньше встречались в каждом доме. На фоне пёстрого настенного ковра висит пионерская форма, авоська с яблоками, стоит горшок с комнатным плющом. На столе разложены книги, игрушки, фотоальбом, записная книжка и стационарный телефон. Из вазочек выглядывают конфеты «Алёнка», «Мишки в лесу», «Барбарис», «Кис-Кис», которые, по словам мастериц, на стол ставили только по праздникам. Все реквизиты организаторы принесли из дома или сделали своими руками. Посетителям выставки предлагается угадать предметы из советского прошлого на ощупь и сыграть в классики.





«В наше время телефонов и компьютеров не было, а мультфильмы по телевизору показывали по выходным, поэтому почти всё свободное время мы проводили на улице. Помню, как носились по двору, играли в прятки, догонялки, лазали по деревьям, ловили лягушек и привязывали к нитке жуков, чтобы пускать их как воздушных змеев. Сейчас дети предпочитают живому общению виртуальное и больше времени проводят в интернете, чем на улице», — делится Ольга Томлинг.





Кукольница воплотила собирательный образ детей того времени в озорном дворовом мальчишке, который напоминает героя её любимого фильма «Приключения Петрова и Васечкина». Рыжеволосый и лопоухий, он держит в руках скворечник и улыбается посетителям. Ольга вспоминает, как на уроках труда девочек учили шить на машинке, а мальчиков — мастерить скворечники и табуретки. Женщина признаётся, что именно в школе ей привили любовь к швейному делу. Только теперь вместо косынок, фартуков и платьев для себя она шьёт наряды для своих кукол.





Марина Ващенко для выставки смастерила тряпичный кукольный домик, внутри которого мышки-норушки пьют чай и рассказывают сказки. Трогательную работу она посвятила папе, которого представила в виде куклы-ангела с белоснежными воздушными крыльями.

«В детстве я мечтала о кукольном домике, но денег купить его у нас не было. Тогда мой папа сделал его своими руками: взял коробку из-под торта, вырезал окошки и разукрасил стены. Из спичечных коробков сделал мебель, повесил шторки из тряпок, поставил стол по центру. Домик получился простой, но я играла с ним каждый день», — вспоминает мастерица.





Другие участницы выставки создали кукольные версии себя и своих близких. Миниатюрная композиция Ирины Крашенинниковой — это воплощённое в вате воспоминание о том, как играла во дворе с детьми на зимних каникулах. Путешествие на воздушном шаре, о котором всегда мечтала, читая Жюля Верна, воссоздала Татьяна Ишмурзина.





«Я тоже была пионером и носила красный галстук. Сколько же лет с тех пор прошло», — со слезами вспоминает пожилая посетительница, глядя на кукол-пионеров Лии Кевхаянц.





Пока старшее поколение вспоминает былые времена, дети с любопытством рассматривают персонажей сказок, мультфильмов и передач. Девочку с щенком из мультфильма «Варежка» и клоуна Асисяя из телепередачи «Голубой огонёк» сделали для выставки Оксана и Александр Середюк. Маргарита Полякова представила огромного Карлсона из папье-маше, Виталия Троцко и Анна Кравченко связали героев мультфильмов «Красная Шапочка», «Ёжик в тумане», «Мама для мамонтёнка», «Коза-дереза», «Бобик в гостях у Барбоса», «Чебурашка».





На выходе все желающие могут проголосовать за понравившуюся куклу. Мастер, чья работа наберёт наибольшее количество голосов, получит приз зрительских симпатий. Победителями прошлой выставки «Кукла как картина» стали супруги Александр и Оксана Середюк, набрав 3075 голосов за свою работу «Старик с петухами».





Выставка кукол «Назад в детство» продлится до 29 сентября. Галерея находится в здании Центрального выставочного зала (ЦВЗ) и работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

Мастерицы «Кукольного дома» уже начали подготовку к следующей предновогодней выставке, которая пройдёт в декабре.