Политика

Узбекистан планирует председательствовать в Движении неприсоединения в 2027—2029 годах. Страна присоединилась к этой международной организации, объединяющей 120 стран на принципах неучастия в военных блоках, в 1992 году.

Экономика

Kun.uz опубликовал запись с голосом предположительно главы управления сельского хозяйства Сурхандарьи, который в беседе с районным хокимом заявляет, что надо собрать всех фермеров и подписать допсоглашения для снижения цены хлопка до 6800 сумов. В Минсельхозе и хокимияте прокомментировали ситуацию.

Турецкая Onur Group предложила провести реконструкцию участка дороги между Бектемиром (Ташкент) и Чарваком длиной около 70 км и сделать её платной. Компания по итогам встречи в Минэкономфине договорилась «подготовить необходимые документы для реализации проекта».

В Узбекистане будет внедрена новая система продажи жилья с использованием счетов эскроу. Глава аналитической группы Commonwealth Partnership Uzbekistan Алексей Летуновский объясняет, что это такое и как нововведение повлияет на стоимость строительства.

Президент Узбекистана подверг критике работу градостроительных советов, которые затягивают на месяцы согласование внесённых проектов. Процессы, связанные с этими советами, поручено полностью оцифровать и упростить. Шавкат Мирзиёев также поручил ускорить обновление градостроительных норм и правил.

Общество

Олимпийскому чемпиону по боксу Асадхуже Муйдинхужаеву, который разогнался до 110 км/ч в центре Ташкента на автомобиле Tahoe, назначен штраф, сообщило УБДД.

Культура

Выставка «Назад в детство» открылась в галерее Xamar. Её участницы — мастерицы из ташкентского сообщества «Кукольный дом» — создали кукол по образам любимых персонажей из сказок и мультфильмов. Кто-то нашёл вдохновение в воспоминаниях детства. В атмосферу ностальгии погрузилась «Газета.uz».

Спорт

Капитан сборной Узбекистана Владимир Крамник доволен итогами шахматной олимпиады, где национальная команда заняла третье место. Он также назвал Нодирбека Абдусатторова топ-игроком, который вместе с другими молодыми шахматистами, «собирается оставаться на высочайшем уровне очень-очень долго».

Участников и призёров шахматной олимпиады торжественно встретили в аэропорту Ташкента. Членам мужской сборной Узбекистана, занявшей 3-е место в общем зачёте, вручили автомобили BYD Chazor. Нодира Надиржанова, завоевавшая «серебро», расстроилась, что девушки остались без внимания.

Мир

Генассамблея ООН одобрила Пакт во имя будущего, в котором страны обязались выполнить ряд действий, чтобы обеспечить лучшее будущее для следующих поколений и планеты.

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