Политика
Узбекистан намерен председательствовать в Движении неприсоединения в 2027—2029 годах
Узбекистан планирует председательствовать в Движении неприсоединения в 2027—2029 годах. Страна присоединилась к этой международной организации, объединяющей 120 стран на принципах неучастия в военных блоках, в 1992 году.
Экономика
«Все фермеры должны поставить подпись». Производителей хлопка принуждают снизить цены
Kun.uz опубликовал запись с голосом предположительно главы управления сельского хозяйства Сурхандарьи, который в беседе с районным хокимом заявляет, что надо собрать всех фермеров и подписать допсоглашения для снижения цены хлопка до 6800 сумов. В Минсельхозе и хокимияте прокомментировали ситуацию.
Участок дороги Бектемир — Чирчик — Чарвак могут сделать платным
Турецкая Onur Group предложила провести реконструкцию участка дороги между Бектемиром (Ташкент) и Чарваком длиной около 70 км и сделать её платной. Компания по итогам встречи в Минэкономфине договорилась «подготовить необходимые документы для реализации проекта».
Что такое эскроу-счета и как они изменят рынок недвижимости? Мнение эксперта
В Узбекистане будет внедрена новая система продажи жилья с использованием счетов эскроу. Глава аналитической группы Commonwealth Partnership Uzbekistan Алексей Летуновский объясняет, что это такое и как нововведение повлияет на стоимость строительства.
Согласование проектов через градостроительный совет упростят — президент
Президент Узбекистана подверг критике работу градостроительных советов, которые затягивают на месяцы согласование внесённых проектов. Процессы, связанные с этими советами, поручено полностью оцифровать и упростить. Шавкат Мирзиёев также поручил ускорить обновление градостроительных норм и правил.
Общество
Чемпион Олимпиады по боксу, превысивший скорость на Tahoe, оштрафован
Олимпийскому чемпиону по боксу Асадхуже Муйдинхужаеву, который разогнался до 110 км/ч в центре Ташкента на автомобиле Tahoe, назначен штраф, сообщило УБДД.
Культура
«Чебурашка, Карлсон и пионеры». Выставка кукол «Назад в детство» проходит в Ташкенте
Выставка «Назад в детство» открылась в галерее Xamar. Её участницы — мастерицы из ташкентского сообщества «Кукольный дом» — создали кукол по образам любимых персонажей из сказок и мультфильмов. Кто-то нашёл вдохновение в воспоминаниях детства. В атмосферу ностальгии погрузилась «Газета.uz».
Спорт
"Они собираются оставаться на топ-уровне очень-очень долго". Владимир Крамник — об Абдусатторове и других шахматистах
Капитан сборной Узбекистана Владимир Крамник доволен итогами шахматной олимпиады, где национальная команда заняла третье место. Он также назвал Нодирбека Абдусатторова топ-игроком, который вместе с другими молодыми шахматистами, «собирается оставаться на высочайшем уровне очень-очень долго».
«Расстроена, что девушкам тоже не дали автомобили» — призёр шахматной олимпиады Нодира Надиржанова
Участников и призёров шахматной олимпиады торжественно встретили в аэропорту Ташкента. Членам мужской сборной Узбекистана, занявшей 3-е место в общем зачёте, вручили автомобили BYD Chazor. Нодира Надиржанова, завоевавшая «серебро», расстроилась, что девушки остались без внимания.
Мир
Генассамблея ООН приняла Пакт во имя будущего
Генассамблея ООН одобрила Пакт во имя будущего, в котором страны обязались выполнить ряд действий, чтобы обеспечить лучшее будущее для следующих поколений и планеты.
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