Членов сборной Узбекистана, принявших участие в шахматной олимпиаде 2024 года в столице Венгрии Будапеште, 24 сентября торжественно встретили в аэропорту Ташкента, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Фото: UzChess / Telegram.

Мужская сборная Узбекистана заняла 3-е место в общем зачёте среди 189 стран. Шамсиддин Вахидов также завоевал золотую медаль на четвёртой доске, а Нодирбек Абдусатторов — серебряную медаль на первой доске.

Женская сборная Узбекистана улучшила свой предыдущий результат (+19 место) и заняла 12-е место среди 169 стран. Нодира Надиржанова на пятой доске удостоилась серебряной медали.

На официальной церемонии каждому представителю мужской сборной (Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Шамсиддин Вохидов, Жахонгир Вахидов) вручили автомобиль BYD Chazor.

Фото: Миролим Исажонов / «Газета.uz».

34-летняя Нодира Надиржанова, ставшая обладательницей серебряной медали, после церемонии рассказала журналистам, что соревнования дались ей нелегко.

«Эта Олимпиада далась мне сложно. Потому что у меня есть семья, есть ребёнок. Это моя шестая олимпиада, и на ней я завоевала серебряную медаль. Тренеры шахматистов из Европы и Америки полностью наблюдали за матчами сборной Узбекистана и тщательно готовились против нас. Я сильнее всего в быстрых шахматах. Мои быстрые победы вызывали у них некоторые подозрения. Я показала свою силу, не оставив соперницам шансов, и быстро выиграла многие партии, что в итоге мне принесло серебряную медаль», — сказала она.

По словам шахматистки, она три месяца усердно готовилась к участию в олимпиаде.

«Я благодарна моей свекрови и свёкру за то, что они правильно поняли и поддержали меня, присматривали за моими детьми. До олимпиады не было точно известно, попаду ли я в состав команды. Тогда мой муж сказал: „Нодира, я поддерживаю тебя, нужно идти до конца. Ты обязательно завоюешь призовое место на олимпиаде“. Я оправдала их доверие и благодарю их», — сказала Надиржанова.

Представители СМИ также спросили, как на шахматистку повлияла ситуация, когда представители мужской сборной получили автомобили, а женская команда, в частности Нодира Надиржанова, осталась без такой награды. Шахматистка не скрывала своего разочарования.

«Конечно, я расстроена [из-за того, что шахматисткам не дали автомобили]. Участников летней Олимпиады в Париже хорошо наградили, паралимпийцев тоже достойно наградили. Получить серебряную медаль было нелегко, я отдала все свои силы и энергию», — сказала она.

Напомним, Нодира Надиржанова играла на пятой (запасной) доске на шахматной олимпиаде, так как имела самый низкий рейтинг среди участниц сборной Узбекистана. Несмотря на это, она набрала наибольшее количество очков, одержав 6 побед и сделав 2 ничьи без поражения.