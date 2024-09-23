«План победы», который президент Украины Владимир Зеленский представит западным союзникам в рамках визита на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоит из четырёх ключевых пунктов, пишет The Sunday Times.
Эти пункты включают:
- гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО»;
- продолжение украинской операции в Курской области в качестве территориального козыря;
- запрос о «специфическом» современном оружии
- международная финансовая помощь для разрушенной экономики Украины.
Зеленский заявил, что не будет раскрывать полные детали плана до встречи с президентом США Джо Байденом 26 сентября. Он также намерен представить его двум кандидатам в президенты — Дональду Трампу и Камале Харрис.
Газета отмечает, что Зеленский хочет получить гарантии американской поддержки в случае победы на президентских выборах США Дональда Трампа, который может пойти на территориальные уступки России.
- Подготовку плана по прекращению войны с Россией глава Украины анонсировал в конце августа. «Думаю, что будет правильно, если я этот план представлю сначала президенту США. От него зависит успешность этого плана — дадут нам то, что в этом плане, или не дадут, будем ли мы свободны в использовании того, что там будет в этом плане», — сказал он тогда. Зеленский также заявил, что не готов обменивать территории страны на гарантии безопасности и членство в НАТО.