«План победы», который президент Украины Владимир Зеленский представит западным союзникам в рамках визита на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоит из четырёх ключевых пунктов, пишет The Sunday Times.

Эти пункты включают:

гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО»;

продолжение украинской операции в Курской области в качестве территориального козыря;

запрос о «специфическом» современном оружии

международная финансовая помощь для разрушенной экономики Украины.

Зеленский заявил, что не будет раскрывать полные детали плана до встречи с президентом США Джо Байденом 26 сентября. Он также намерен представить его двум кандидатам в президенты — Дональду Трампу и Камале Харрис.

Газета отмечает, что Зеленский хочет получить гарантии американской поддержки в случае победы на президентских выборах США Дональда Трампа, который может пойти на территориальные уступки России.