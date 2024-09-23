Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет нынешние выборы, которые пройдут 5 ноября. Об этом он заявил в эфире передачи Full Measure, передаёт BBC и Reuters.

Отвечая на вопрос ведущей Шэрил Аткинсон, попытается ли он в 2028 году вернуться в президенты, если проиграет вице-президенту и кандидату от Демократической партии Камале Харрис, Трамп заявил: «Нет, я не думаю. Мне кажется, что на этом будет все. Я этого совсем не вижу. Надеюсь, мы добьёмся успеха [на этих выборах]».

Законодательство США запрещает президентам занимать пост более двух сроков, поэтому Трамп не сможет снова баллотироваться в 2028 году даже в случае победы.

Ранее Трамп редко признавал возможность поражения на выборах — в речах перед своими сторонниками и в постах в соцсетях он обещал победу. Но за последние четыре дня он уже дважды допустил, что может проиграть, уточняет BBC.

Так, на мероприятии израильско-американского совета на прошлой неделе республиканец заявил, что, если он проиграет, в этом отчасти будут виноваты еврейские избиратели.

Reuters отмечает, что, согласно опросам, Трамп и Харрис идут вровень в ключевых штатах, которые, вероятно, станут решающими в определении победителя, хотя Харрис начала вырываться вперёд в общенациональных опросах.