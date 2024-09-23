Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 21 сентября одобрил закон о введении ответственности за занятие народной медициной без разрешения.

Согласно закону «Об охране здоровья граждан», что лица без медицинского образования имеют право заниматься медицинской деятельностью с использованием методов народной медицины. Однако для этого им требуется заключение Специальной комиссии по лицензированию медицинской деятельности с использованием методов народной медицины при Министерстве здравоохранения.

При этом допускается использование в практике здравоохранения только разрешённых к применению методов диагностики и лечения.

Но в законодательстве отсутствует наказание за занятие народной медициной без разрешения, а также оказание услуг с применением неразрешённых в направлении народной медицины методов за получение материальных ценностей или имущественной выгоды.

«В результате этого граждане становятся жертвами лжетабибов, а последствия таких услуг могут негативно влиять на здоровье граждан», — говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Новым законом устанавливается административная ответственность за занятие народной медициной без разрешения и применение неразрешённых в этом направлении методов лечения, а также пропаганду таких услуг.

Также норма о запрете такой рекламы включается в закон «О рекламе».

Таким образом, за нарушение новой статьи 59−5 Кодекса об административной ответственности, которая охватывает эти нормы, вводится штраф от 15 до 20 базовых расчётных величин (от 5,1 млн до 6,8 млн сумов) для граждан, от 20 до 25 БРВ (от 6,8 млн до 8,5 млн сумов) — для должностных лиц.

За повторное нарушение в течение года размер штрафа увеличивается от 25 до 30 БРВ и также предусматривается арест до 15 суток.

Заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова заявила, что медсестры и семейные врачи совместно с активистами махаллей будут регулярно проводить мониторинг, чтобы определить лиц, незаконно занимающихся народной медициной. Затем будет составлен список табибов, которым разъяснять о необходимости легализовать свою деятельность.