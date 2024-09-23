Сырдарьинское районное предприятие электрических сетей отключило местным предпринимателям подачу электроэнергии из-за отказа устанавливать солнечные панели. Об этом «Газете.uz» сообщил один из бизнесменов, пожелавший остаться анонимным.

«Нам без каких-либо причин отключают свет. И мы сначала звоним в РЭС, в электросеть. Они нам говорят, что это по поводу солнечных панелей, просят прийти и поговорить с начальником. Мы приходим в электросеть к начальнику, он с нами даже разговаривать не пытается, говорит: „Куда хотите, идите, жалуйтесь, свет мы вам не включим, пока не поставите солнечные панели“. Потом мы собрались у районного хокимията и 3−4 часа ждали нашего районного хокима. Пока мы не перекрыли дорогу, никто не хотел реагировать на ситуацию», — рассказал он.

По словам бизнесмена, хоким района Мусурмонкул Хотамов приказал включить электроснабжение и заявил, что в 57-м пункте указа президента речь не идёт об обязательной установке солнечных панелей.

«Получается, что нет законных оснований для отключения нас от электричества. У некоторых в холодильниках было мясо, продукты, кого-то отключили на шесть часов, других — с утра. Там всё прокисло и протухло. Один предприниматель разводит цыплят-бройлеров, которые постоянно должны быть под светом и вентиляцией. Кому-то отключили трансформатор, обрезав шнур. Начальник РЭС давал команду включить электроснабжение тем, кто принесёт договоры с подрядчиками о подключение солнечных панелей», — отметил предприниматель.

Представитель бизнеса сообщил, что большинство предприятий отключали от электроснабжения дистанционно, но некоторым перерезали провода.

Предприниматели также обратились к Kun.uz по поводу принуждения к установке солнечных панелей.

«Предприятие региональных электросетей отключило свет предпринимателям, поэтому многие оказались в затруднительном положении. Их принуждают устанавливать солнечные панели, отключая свет. Когда мы обратились в электроснабжающую компанию, нам сказали, что это добровольно, но не объяснили, почему нас отключили от электричества», — рассказал один из бизнесменов.

Другой предприниматель, занимающийся продажей продуктов питания, назвал происходящее «откровенной попыткой „сломать“ предпринимателей».

«Внезапно в течение дня отключают электричество за то, что не установил солнечную панель. В холодильнике хранятся мясо и другие продукты. Если они испортятся и станут непригодными для употребления, я понесу убытки, окажусь в минусе», — сказал он.

Территориальный филиал компании «Региональные электрические сети» прокомментировал ситуацию. В сообщении отмечается, что причина — в неверной трактовке постановлений президента со стороны уполномоченных лиц, ответственных за электроснабжение в Сырдарьинском районе.

«В соответствии с постановлением президента ПП-57 от 16 февраля 2023 года и постановлением ПП-222 от 31 мая 2024 года (закрытый документ) установлено, что субъекты предпринимательства по всей стране должны частично покрывать свои потребности за счёт альтернативных источников энергии. Однако исполнение данных постановлений было неверно истолковано ответственными за электроснабжение в Сырдарьинском районе, что привело к недовольству потребителей. Ответственные лица региональной электроснабжающей компании Сырдарьинского района были строго предупреждены, чтобы не допускать подобных ситуаций», — говорится в заявлении.

Ранее в Министерстве энергетики опровергли принуждение к установке солнечных панелей в ответ на сообщения о том, что предпринимателей заставляют их устанавливать, угрожая отключением электроснабжения. В Либерально-демократической партии Узбекистана отметили, что, если обстоятельства подтвердятся, в министерства и ведомства будут направлены депутатские запросы.